Травников простоял в очереди в МФЦ больше 15 минут

Новосибирцы должны знать о преимуществах и возможностях получения государственных услуг в электронном виде. Ряд поручений по дальнейшему повышению эффективности оказания госуслуг в электронной форме жителям Новосибирской области и по сокращению бюрократических процедур на оперативном совещании 23 апреля дал глава области Андрей Травников. Перед совещанием он посетил один из филиалов МФЦ в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как у гражданина, подчеркнул Андрей Травников, у него личные счеты с бюрократией: недопустимо, когда граждане сталкиваются с произволом, равнодушием чиновников и их нежеланием работать. Как руководитель, врио губернатора настаивает на постоянном повышении эффективности: работа в этом направлении должна быть продолжена и после завершения исполнения поручений, которые содержатся в указе президента №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Статистика

Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов в своем докладе сообщил: в июле 2017 года на портале госуслуг был зарегистрирован миллионный пользователь. Сегодня количество зарегистрированных пользователей приближается к отметке 1,32 млн человек. За год зарегистрировались 430 тыс. человек. В рамках расширения доступа населения региона к Единому порталу госуслуг открыто 1102 центра обслуживания (один центр на 2,5 тысячи жителей). По этому показателю Новосибирская область занимает пятое место в России. Все 490 муниципальных образований региона охвачены пунктами регистрации на госуслугах.

Количество межведомственных запросов в электронном виде в прошлом году выросло почти в три раза: с 332 тыс. до 890 тыс. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество жителей области, которые пользуются электронными услугами, за год выросли всего на 1,3%: с 50,6 до 51,9. Также в регионе зафиксирован крайне низкий показатель по использованию электронных услуг на селе по сравнению с другими субъектами Сибирского федерального округа. Всего 15% сельского населения

Новосибирской области пользуются госуслугами в электронном виде. Проведенный анализ показал, что некоторые районы, в которых нет 100-процентного покрытия Интернетом, достигают значительных результатов и наоборот. Это говорит о том, что в первую очередь необходимо усилить работу на местах.

«Позиции, которые мы занимаем, недостойны Новосибирской области, надо работу активизировать», — поставил задачу Андрей Травников.

Снова в лидеры

Для повышения эффективности работы и достижения установленных показателей в 2018 году будут продолжены массовые образовательные программы, увеличится доля услуг в электронном виде, популярные услуги будут выведены в мобильное приложение. Особое внимание, заявил Андрей Травников, важно уделить запуску модулей, которые в других регионах получили распространение под названием «Электронная демократия» или «Активный гражданин».

— Новосибирская область была пионером разработки таких модулей, но при этом они сегодня не используются, находятся в полузавершенном состоянии, — обозначил проблему врио губернатора. — Необходимо в течение мая подготовить предложения: как нам запустить эту работу, чтобы получить тот результат, которого ожидают жители: возможность напрямую доносить свои замечания, предложения и жалобы до руководителей разных уровней». Соответствующее поручение дано специалистам минэкономразвития и департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Кроме этого, дополнил глава региона, необходимо проанализировать — насколько удобно жителям Новосибирской области пользоваться уже внедренными электронными сервисами.

Особое внимание — деятельности МФЦ. Несмотря на большую работу, которая проделана по развертыванию сети многофункциональных центров, до сих пор существуют проблемы. В частности, среднее время ожидание в девяти центрах региона значительно превышает нормативный показатель в 15 минут.

Глава области сообщил, что сегодня утром уже ознакомился с работой МФЦ на Державина в Новосибирске, где среднее время ожидания также превышает нормативное и составляет 26 минут.

— Необходимо в течение двух недель разработать предложения о том, как выправить ситуацию, — дал поручение глава региона. Кроме этого он заявил о необходимости повышения качества обратной связи с населением по работе филиалов МФЦ.