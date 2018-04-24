В отставку отправили правительство Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал в понедельник указ об отставке правительства страны.

«Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства», — говорится в указе президента.

Ранее в понедельник Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста «в последний раз».

«Никол Пашинян (лидер протестующих) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

Он отметил, что протестное движение проходит против него. «Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», — отметил Саргсян, передает «Интерфакс».

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Саргсяна на пост премьер-министра.