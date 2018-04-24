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В отставку отправили правительство Армении

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В отставку отправили правительство Армении

Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саргсян.

24.04.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

В отставку отправили правительство Армении

Серж Саргсян признал свою неправоту

Президент Армении Армен Саркисян подписал в понедельник указ об отставке правительства страны.

«Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства», — говорится в указе президента.

Ранее в понедельник Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста «в последний раз».

«Никол Пашинян (лидер протестующих) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

Он отметил, что протестное движение проходит против него. «Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», — отметил Саргсян, передает «Интерфакс».

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Саргсяна на пост премьер-министра.


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(1) Комментарий

  1. zog

    и это хорошо

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