Кто потерял рыжую собачку?

Отзовитесь кто потерял, долго у себя держать не могу, так как кто с характером))). 89133746401

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

В районе торгового центра микрорайона найдена собака, маленькая, рыженькая, вроде пекинес, девочка. Отзовитесь кто потерял, долго у себя держать не могу, так как кто с характером))). 89133746401

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