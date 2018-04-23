Я нашел документы

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЗимой я находил на улице вот такие документы на имя Перепелицы Ольги Викторовны. Республика Казахстан. Владельцу прошу позвонить на номер 89529373047 и сказать информацию на обратной стороне для идентификации.