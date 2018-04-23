Я был не прав: премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

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Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Депутат: Слишком много вопросов к мэру Бердска
6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска
Дамаск может получить российские С-300 совсем скоро
Ожидается резкий рост зарплат бюджетников
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Невероятная ситуация, у нас ныне такое невозможно, что бы засевший на троне несменяемый правитель, добровольно отдал свою власть под натиском народа. Интересно будет посмотреть. как эти события будут освещать киселюшки-соловушки, услышим ли мы прекрасное про раскачивающих лодку армянобандеровцев, по заданию Госдепа конечно же Думаю, российская пропаганда просто умолчит об этих событиях, а армян можно только поздравить, они показали, что народ всё же что-то значит.
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российская пропаганда? она уже поздравила победителей )) в твиттере отписались уже Мария Захарова :
«Армения, Россия с тобой !»
и вице спикер Игорь Лебедев : «Армянский народ дожал ситуацию , красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями..Необхлдима сменяемость власти и партий »
а как еще остается комментировать ? Проблема в том, что армяне не выдвигали ни антироссийских, ни прозападных лозунгов: они всего лишь требовали ухода одного-единственного человека. Точка. ))
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Захарова, прекрасна, но Лебедев прекрасен вдвойне, вот это «Необходима сменяемость власти и партий», что это? Это же открытый мятеж!!!!! Что значит сменяемость власти? Как это вообще возможно????? А партий? Его папа сидящий в Думе с 1993 года, такие слова не одобрит и всыпет сынуле по попе
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армяне — молодцы !..)
Саргсян после ухода с президентского поста публично обещал не становиться премьер министром, но смошенничал — вот народ и поднялся конкретно против одного человека, а не против всей власти..)
Саргсян и так 10 лет правил, всё никак не мог от власти оторваться ….Путин -2 , так сказать..)) ну,а наши люди Путину простили ранние обещание в 2004 — мол, два срока отсижу и всё…) добрый у нас народ …)
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О да, на это можно смотреть вечно
https://vk.com/video195959392_456239591
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Это, конечно, не решит многих проблем Армении, где власть построена по российскому образцу: с коррупцией, не компетентностью, не терпением к инакомыслию. Но хоть такое вопиющее нарушение конституции страны армянский народ сумел предотвратить. Молодцы.
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нашего «елбасы» ,тоже пора убирать!
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Выбрали вот только что, 76% избирателей.
Убирайте, буду смеяться когда вас справедливо упакуют в каталажку.
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Ну ,ну…А вот глоры семейства нежвачных парнокопытных понимают, куда побегут «свободолюбивые армяне», в случае, если активизируется «диктатор» И.Алиев? И совсем чуть-чуть его поддержит большой турецкий приятель?
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сегодня у нашей ватной публики-траур
смотрите,на небольшой ,но гордый и разумный народ!!!
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