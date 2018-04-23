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Я был не прав: премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении на пост премьер-министра.

23.04.2018 Фото: Vahram Baghdasaryan/Reuters 10 коммент.

Я был не прав: премьер министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

Источник: Vahram Baghdasaryan/Reuters
Во время акции протеста в Ереване, 23 апреля 2018 года

Премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян в понедельник заявил об уходе в отставку, пишет Интерфакс.

Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста «в последний раз».

«Никол Пашинян (лидер протестующих — ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Вечером в минувшее воскресенье митинг оппозиции в Ереване был разогнан полицией. При этом, по официальным данным, были задержаны 280 человек, а семь — госпитализированы.


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(10) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Невероятная ситуация, у нас ныне такое невозможно, что бы засевший на троне несменяемый правитель, добровольно отдал свою власть под натиском народа. Интересно будет посмотреть. как эти события будут освещать киселюшки-соловушки, услышим ли мы прекрасное про раскачивающих лодку армянобандеровцев, по заданию Госдепа конечно же *CRAZY* Думаю, российская пропаганда просто умолчит об этих событиях, а армян можно только поздравить, они показали, что народ всё же что-то значит.

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    • Аноним

      российская пропаганда? она уже поздравила победителей )) в твиттере отписались уже Мария Захарова :
      «Армения, Россия с тобой !»
      и вице спикер Игорь Лебедев : «Армянский народ дожал ситуацию , красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями..Необхлдима сменяемость власти и партий »
      *LOL*
      а как еще остается комментировать ? Проблема в том, что армяне не выдвигали ни антироссийских, ни прозападных лозунгов: они всего лишь требовали ухода одного-единственного человека. Точка. ))

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      • Поросёнок Пётр

        Захарова, прекрасна, но Лебедев прекрасен вдвойне, вот это «Необходима сменяемость власти и партий», что это? Это же открытый мятеж!!!!! Что значит сменяемость власти? Как это вообще возможно????? А партий? Его папа сидящий в Думе с 1993 года, такие слова не одобрит и всыпет сынуле по попе :-D

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  2. Аноним

    армяне — молодцы !..)
    Саргсян после ухода с президентского поста публично обещал не становиться премьер министром, но смошенничал — вот народ и поднялся конкретно против одного человека, а не против всей власти..)
    Саргсян и так 10 лет правил, всё никак не мог от власти оторваться ….Путин -2 , так сказать..)) ну,а наши люди Путину простили ранние обещание в 2004 — мол, два срока отсижу и всё…) добрый у нас народ …)

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  3. Аноним

    Это, конечно, не решит многих проблем Армении, где власть построена по российскому образцу: с коррупцией, не компетентностью, не терпением к инакомыслию. Но хоть такое вопиющее нарушение конституции страны армянский народ сумел предотвратить. Молодцы.

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  4. лол,что

    нашего «елбасы» ,тоже пора убирать!

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    • Аноним

      Выбрали вот только что, 76% избирателей.
      Убирайте, буду смеяться когда вас справедливо упакуют в каталажку.

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  5. Аноним

    Ну ,ну…А вот глоры семейства нежвачных парнокопытных понимают, куда побегут «свободолюбивые армяне», в случае, если активизируется «диктатор» И.Алиев? И совсем чуть-чуть его поддержит большой турецкий приятель?

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  6. лол,что

    сегодня у нашей ватной публики-траур :-D
    смотрите,на небольшой ,но гордый и разумный народ!!!

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