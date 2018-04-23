Я был не прав: премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

Премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян в понедельник заявил об уходе в отставку, пишет Интерфакс.

Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста «в последний раз».

«Никол Пашинян (лидер протестующих — ИФ) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Вечером в минувшее воскресенье митинг оппозиции в Ереване был разогнан полицией. При этом, по официальным данным, были задержаны 280 человек, а семь — госпитализированы.