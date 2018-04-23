Версия: Из-за гастарбайтеров сгорел корпус в детском лагере Искитимского района

Сегодня, 23 апреля, в Искитимском районе пожарные ликвидировали крупный пожар в пустующем детском оздоровительном лагере в селе Бурмистрово. На месте работали 50 человек и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС в 7.43. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Пожару присвоили повышенный номер сложности и направили на усиление дополнительные силы. Руководит на месте работами служба пожаротушения, прибывшая на вызов из Новосибирска.

Пожар локализован в течение первого часа тушения. Угрозы другим строениям нет. Работы по ликвидации открытого горения велись сразу с трех боевых участков. Причина пожара устанавливается.

Как сообщил сайт «Весь Искитим» со ссылкой на очевидцев, дым в лагере «Солнечная поляна» увидели примерно в 7 часов утра. Тушили 7 пожарных машин. Техника приехала из соседнего лагеря «Чкаловец».

– В лагере загорелся двухэтажный детский корпус. В нем жили узбеки, которые делали теплотрассу. «Солнечную поляну» хотели переводить на круглогодичный режим. Версия такая, что узбеки включили обогреватели и проводка загорелась, – рассказали сайту «Весь Искитим» очевидцы.

По некоторым данным, в этом году в лагере сменился директор.

– И вот сразу пожар. А если бы случилось это летом, когда там были бы дети? – задаются вопросом свидетели ЧП.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трава вокруг искитимских лагерей, в том числе и близ «Солнечной поляны», горела в пятницу, 20 апреля. И тогда десяток пожарных машин тушили травяной пожар.

Кроме того, в Искитимском районе предотвращен переход огня на жилье и объекты. Виновники пожаров понесут административную и уголовную ответственность, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в понедельник, 23 апреля.

Специалисты МЧС проводят углубленное дознание по фактам палов травы, которые привели к угрозе объектам и населенным пунктам. Устанавливаются виновные лица.

– Пал сухой травы создал угрозу перехода огня на территории Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), базы отдыха «Балуш» в Искитимском районе, – рассказал начальник главка МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Во всех случаях природные пожары были своевременно ликвидированы, но потребовались огромные усилия, чтобы предотвратить тяжелые последствия.

Рядом с территорией завода НЗИВ в Искитиме была угроза перехода огня на производственные и складские помещения. Пал травы действовал на площади 40 гектаров. На ликвидацию задействовали пожарные автомобили, а также тракторы, которые делали минерализованную противопожарную полосу, препятствующую распространению огня.

Пожарные, представители Искитимского района и работники завода использовали ранцевые огнетушители и другое приспособленное оборудование, чтобы не допустить перехода огня. Всего в ликвидации пала травы участвовали 66 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС 36 человек, 9 единиц техники.

В настоящее время действующих очагов природных пожаров в Новосибирской области нет. Пожарные дознаватели продолжают опрос, выясняя обстоятельства и виновников возгораний.

Специалисты по пожарной безопасности подчеркивают, что при значительном материальном ущербе и гибели людей в результате пожара нарушителю может грозить уголовная ответственность.

По оперативным данным, за прошедшую неделю было выявлено 658 точек активного горения в городе Новосибирске и в 24 муниципальных районах, что практически на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Если вы обнаружили природный пожар, постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами. Если это не удается, быстро покиньте опасную зону и обязательно сообщите о месте пожара в лесхоз. Позвонить можно также старосте вашего населённого пункта, в администрацию муниципалитета, в полицию, в пожарную охрану, — советуют в МЧС.