Депутат: Слишком много вопросов к мэру Бердска

Депутат горсовета Бердска, член ОНФ Николай Сычев высказал свое мнение по работе главы города Евгения Шестрнина, отчеты которого заслушали на апрельской сессии горсовета. Приводим позицию Николая Федоровича дословно. Его письмо было опубликовано в газете «Курьер. Среда. Бердск».

«Глава Бердска в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 131, Уставом города подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования — Совету депутатов. Глава представляет Совету депутатов ежегодный отчет не только о своей деятельности, но и о деятельности возглавляемой им администрации и подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе и о решении вопросов поставленных представительным органом муниципального образования, депутатами. Глава должен знать и понимать свое предназначение, чтобы потом не возникали проблемы. Жители от главы и его администрации ожидают положительных результатов в решении вопросов местного значения.

Горожан удивляет, что при таком многоотраслевом характере экономики Бердска, бюджет муниципального образования дотационный. Какова же роль в этом и место первого заместителя главы по экономическим вопросам? Какова его ответственность в ненаполнении бюджета финансовыми средствами? И здесь возникают вопросы: А делался ли анализ об утечки налоговых поступлений из Бердска? Какие предприятия рентабельны, а какие убыточны для поступления налоговых отчислений в муниципальную казну города Бердска?

Какие отрасли следует развивать в городе и куда нужно направлять инвестиции? Какова ответственность первого заместителя главы за произошедший случай в управлении финансов и налоговой политики, с хищением 7,5 млн рублей? Почему произошел случай в МУП КБУ со 170 млн рублей? Ведь эта ситуация возникла не в один день, а, как я понимаю, имеет определенную историю. Как работает весь финансовый институт муниципального образования? Сколько налоговых отчислений получил бы бюджет города Бердска от 87 гектаров земельных участков кадастрового квартала 54:32:010817, используемых в территориальной зоне СХ-1 (Зона сельскохозяйственного назначения), если бы эти 87 га были бы переведены в территориальную зону Ж-1 (Зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки)? Сколько средств получил бюджет города в 2017 году за сданный в аренду участок СНТ «Слава», а сколько потерял от этой сделки, переданной ему в аренду муниципальной земли кадастрового номера 54:32:010817:229 площадью в 33160,0 кв. м?Более того, моих избирателей интересует вопрос: Кому СНТ «Слава» выделило (предоставило) земельные участки в пользование и на каком основании, что от этого поимел бюджет Бердска?

Надолго останется у бердчан неприятный осадок после конфликта, произошедшего в 2017 году при реализации президентского проекта «Комфортная среда». Каждый из участников скандала по-своему прав, но то, что Бердск вошел с отрицательной славой на федеральный уровень – это факт. Или вот пример всероссийских достижений бердской администрации. Два года назад в городе появился образец «чиновничьего творчества» — жилому дому присвоили почтовый адрес: «Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства, дом 17» Абсурдное название! Улица, название которой состоит из 138 знаков, что является чуть ли не мировым рекордом. И как вы думаете, власть сделала из этого вывод и разрешила эту проблему? Нет! Сегодня в Бердске уже 4 таких дома и они будут продолжать расти пока власть не примет разумное решение – пойти навстречу требованиям жителей микрорайона Юго-Западного и присвоить нормальный адрес. Население понимает, что если оно самостоятельно не сможет решить жизненно важные вопросы качества повседневной жизни, то муниципальная власть им не поможет.

В своем отчете глава заявляет: «На протяжении последнего ряда лет в Бердске зафиксировано замедление темпов роста жилищного строительства, что напрямую связано с отсутствием свободной территории для застройки». И здесь вопрос: Или глава это делает преднамеренно, или не владеет ситуацией, что 27 лет назад, в 1990 году, решением Новосибирского облисполкома №517 в городскую черту Бердска были переданы земли Искитимского района 1495 га, в том числе 1006 га земли для сельскохозяйственного использования, из которых 768 га за эти годы, не без участия Совета депутатов и администрации города растворились в городской черте для жилищного строительства, садоводства и огородничества. Сегодня из 1006 га земель сельхозиспользования осталось в Бердске всего 238 га. Вот почему собственники земельных участков в 2017 году объединились и разработали Проект планировки территории части кадастрового квартала 54:32:010817 площадью 87 га и 30 ноября 2017 года обратились к бердской власти о переводе своих земельных участков их зоны СХ-1 в зону Ж-1, но власть до сих пор его не утвердила и не дала внятного ответа.

У бердчан складывается мнение, что местная власть делает так, чтобы в городе не развивалось индивидуальное жилищное строительство, чтобы жители были изолированы от этих преобразований. Не углубляясь в проблемную ситуацию с землями микрорайона Юго-Западного, хочется довести до понимания прокуратуры Бердска и всех ветвей бердской власти, что переданные городу в 1990 году земли Подсобного хозяйства ВЦСПС были включены в границы поселения не для того, что когда-то они востребуются только по прихоти мэра или какого-то предпринимателя, а переданы для перспективного развития территории. Ведь в 2003 году проектным институтом «Новосибгражданпроект» был разработан Генеральный план и карта градостроительного зонирования и застройки муниципального образования Бердска, входящей в состав Правил землепользования и застройки города, где зона сельскохозяйственного использования СХ-1 рассматривается, как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, общественно-деловую, промышленную и коммунально-складскую зону. На что у меня есть заключение «Новосибгражданпроекта». И не нужно вводить общественность в заблуждение, что для этого нужно разрабатывать новый Генеральный план города. Власть должна обеспечить право граждан на строительство жилого дома на своем собственном земельном участке. У меня такое впечатление, что притяжение бердской власти к земельным участкам микрорайона Юго-Западного имеет определенные цели. Ведь не секрет, что земля в любые времена выступала и выступает в качестве основной ценности и показателя уровня жизни человека.

Мы сталкиваемся с тем, что система управления в Бердске постоянно не удовлетворяет большую часть населения. Вопрос по кадровой политике: Почему и с какой целью в течение двух лет в администрации работает вот уже третий начальник управления градостроительства? Жители для решения своих проблем обращаются за поддержкой к главе города или к его заместителям. А вот какова эффективность от этих приемов, какой процент удовлетворенности жителей результатами приема — в отчете не отражено.

В ходе надзорной деятельности прокуратура за 2017 год выявила 44 нарушения закона в деятельности Совета депутатов Бердска и 288 нарушений закона в деятельности администрации города, то есть, местная власть в своей деятельности почти ежедневно нарушает российское законодательство. Кроме того, в 2017 году в суды поступило 314 исковых заявлений с участием администрации в качестве истца, ответчика и заинтересованного лица, третьих лиц. Какой выигрыш или ущерб от судебных разбирательств, глава в своем отчете умалчивает.

Жители сомневаются в том, что глава города Бердска представляет их интересы. У бердчан выработался иммунитет к самосохранению — защищайся сам, не надейся на власть. А нам нужен другой иммунитет — тот, когда власть слышит свой народ, когда человек уверен, что он сможет добиться справедливости, что справедливость управляет властью.

Моя позиция как депутата, как члена Народного фронта высказать свое мнение о происходящем в Бердске».

Мэр Бердска Евгений Шестернин ответил Николаю Сычеву в ходе пресс-конференции, посвященной Дню местного самоуправления.

— Депутат Сычев пытается позиционировать. «Курьер» пишет о том, что земли сельхозназначения должны стать городскими. Я не против. Но вы пройдите шаги, как положено. Сделайте так, что вы берете на себя затратную часть раскрепления по дворам, внутренние коммуникации. Город присоединится, вопросов нет. Но так, чтобы весь город обслуживал этот земельный участок… А с чего. Тогда давайте отодвинем школу на 1000 мест на Южном в сторону, а займемся благоустройством дворовых территорий, которые нарезали на землях сельхозназначения. Это тоже форма самоуправления. Уже другая — депутатская, — эмоционально высказался Шестернин.

Автор видео Анастасия Солодкова

