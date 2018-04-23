Дамаск может получить российские С-300 совсем скоро

Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство. На этот раз, по данным “Ъ”, поставку «Фаворитов» планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Эксперты считают, что реакция израильских военных на такой шаг будет предсказуемо негативной, а некоторые не исключают нанесения ими удара по местам дислокации С-300.

Заявления о готовности поставить Дамаску комплексы С-300 впервые прозвучали через несколько часов после нанесения США, Великобританией и Францией 14 апреля массированного ракетно-бомбового удара по Сирии. Первым выступил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской: «С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств».

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Би-би-си эту позицию поддержал: «Для того чтобы помочь сирийской армии сдержать агрессию, мы готовы рассмотреть все необходимые шаги». А 20 апреля он прямо заявил «РИА Новости», что после последнего обстрела Сирии «у нас теперь нет никаких моральных обязательств». В тот же день Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу: на встрече, согласно официальному сообщению, обсуждались «некоторые аспекты ситуации в Сирии». Каких-либо иных подробностей там не сообщили.

Два военно-дипломатических источника “Ъ” утверждают, что находившийся «преимущественно в политической плоскости» вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен.

Предполагается, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ РФ.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны на вопросы “Ъ” по теме С-300 в Сирии в выходные ответить не смогли.

С-300 могли появиться в Сирии гораздо раньше. В 2010 году Минобороны республики и спецэкспортер российских вооружений «Рособоронэкспорт» подписали контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2. Выполнению контракта сначала помешала начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии — заказчику были переданы лишь радиолокационные станции, но не остальное оборудование (в том числе пусковые установки и ракеты).

Помимо внутренних обстоятельств были и внешние: поставку С-300 Сирии постоянно критиковал Израиль, считавший, что, получив такое мощное оружие, сирийские военные смогут контролировать его воздушное пространство. В конце концов по просьбе Тель-Авива контракт был аннулирован. «Израильтяне выразили опасения по поводу поставок тех же систем С-300 другой стране региона, поскольку с ее территории С-300 может доставать территорию Израиля»,— говорил президент Владимир Путин во время прямой линии 16 апреля 2015 года, уточняя, что Россия эту озабоченность разделила и вернула заказчику около $400 млн аванса. Впоследствии эти С-300ПМУ-2 были адаптированы под требования другого заказчика — Ирана, купившего их за $1 млрд (см. “Ъ” от 10 ноября 2015 года).

В этот раз С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи. По крайней мере, как говорит собеседник “Ъ” в сфере ВТС, на закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит (хотя, по данным «РИА Новости», недавно сирийские ВС все-таки приобрели на коммерческой основе более 40 единиц зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»).

Так или иначе, но наиболее вероятна поставка в республику уже бывших в употреблении вооруженных сил РФ комплексов.

Вместе с советскими системами С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» они составят основу эшелонированной сирийской ПВО, которая сможет прикрыть от возможных ударов Израиля и коалиции США не только Дамаск, но и ряд военных баз, где размещена сирийская авиация и находятся иранские военные инструкторы. По оценке полковника запаса Виктора Мураховского, для таких задач в Сирию имеет смысл перебрасывать не менее трех-четырех дивизионов ЗРК данного типа. Напомним, что российские зенитные ракетные системы С-400 защищают воздушное пространство в Хмеймиме и Масьяфе, а С-300В4 прикрывают пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. По словам Сергея Рудского, во время обстрела в ночь на 14 апреля ни одна ракета в зону действия российских средств ПВО не входила.

Реакция израильских официальных лиц на планы России поставить С-300 в Сирию пока не прозвучала. Но бывшие высокопоставленные чиновники, в числе которых экс-глава управления разведки армии обороны Израиля Амос Ядлин, считают, что израильские военные нанесут по ЗРК удар. В Тель-Авиве отреагируют на поставки С-300 в Сирию очень нервно, но сейчас в Сирии «каждый ловит свою рыбку в мутной воде», убежден директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «После апрельского удара России надо было как-то ответить США и их союзникам, и, по всей видимости, был выбран вариант с показательной поддержкой Башара Асада».

В Москве исходят из того, что размещение С-300 в Сирии позволит стабилизировать обстановку и не позволит израильтянам и коалиции во главе с США беспрепятственно уничтожать гражданскую и военную инфраструктуру.

По крайней мере, глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев считает, что «наличие высокоэффективного оборонительного вооружения в арсенале любой суверенной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов». В то же время на обучение сирийских офицеров управлению С-300 уйдет немало времени: бывший замглавкома ВВС РФ по Объединенной системе ПВО СНГ Айтеч Бижев считает, что на это понадобится порядка трех месяцев. При этом, по сведениям “Ъ”, в местах их развертывания на первых порах будут находиться российские военные советники, которым предстоит координировать действия сирийских специалистов. И если тот же Израиль примет решение нанести по местам дислокации С-300 ракетные удары, то последствия, по убеждению источников “Ъ”, «для всех сторон будут катастрофическими».