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Требуется журналист-агрегатор

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Журналист-агрегатор».

23.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Курьер:

Ищем журналиста-агрегатора на аутсорсинг. Задача — вести информационный сайт.

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой «Журналист-агрегатор».

 


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