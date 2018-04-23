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Ожидается резкий рост зарплат бюджетников

Центробанк прогнозирует повышение заработков в 2018 году на 13-15% из-за увеличения минимального размера оплаты труда.

23.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Ожидается резкий рост зарплат бюджетников

С 1 мая МРОТ поднимут до 11 тыс. рублей

В 2018 году средняя заработная плата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост зарплат объясняется повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего, по прогнозам экспертов, оплата труда бюджетников вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

Коммерческие организации также увеличат зарплаты сотрудникам, но уже из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников, говорится в обзоре. Речь идет о нефтеперерабатывающей отрасли, сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также производстве автотранспортных средств.

Положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году, передает РИА Новости. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов, отмечается в документе.


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(8) Комментариев

  1. А.

    Что бы нормально жить и еще маленько копить…на одного человека около 45-50 тыс. руб.

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    • Аноним

      Послушали бы жители страны москва,какие скрооомные у вас и у меня тоже запросы….Если в семье нет больных(нуждающихся в уходе) людей зависимых(алкоголь,наркотики,игромания и т.д.),решены проблемы с жильем,и нет ипотек и кредитов,то (еще возраст многое значит)сто-сто пятьдесят тысяч рублей позволят не чувствовать себя неудачником…

      Thumb up 10 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ну, блин!
    « резкий рост на 13-15%» …. это че , сильно много что ли?
    Главное- « резкий» !!!

    Thumb up 12 Thumb down 0

  3. лол,что

    кинули кость,обычным людям и тем кто фальсифицировал выборы.
    а профессия учитель,стала очень не уважаемая….

    Thumb up 8 Thumb down 5

  4. Вася

    Ну оклад повысят, накрутки снизят, было уже не раз такое.
    Бюджет зарплатный не увеличивают при этом. Как было 10 рублей на всех, так и осталось, как не повышай.

    Thumb up 14 Thumb down 0

  5. Аноним

    А если Это и вправду ПРОРЫВ???Вдруг идеи демократии пробили брешь в стене алчности коррупции и оголтелой лжи…Вот бы пожилось нам!!!

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  6. Новый мэр

    Второй раз в этом году обещают рост зарплат :-D может и правда поднимут? :-D

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