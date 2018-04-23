Версия: Из-за гастарбайтеров сгорел корпус в детском лагере Искитимского района
СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Депутат: Слишком много вопросов к мэру Бердска
6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска
Дамаск может получить российские С-300 совсем скоро
Ожидается резкий рост зарплат бюджетников
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Что бы нормально жить и еще маленько копить…на одного человека около 45-50 тыс. руб.
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Послушали бы жители страны москва,какие скрооомные у вас и у меня тоже запросы….Если в семье нет больных(нуждающихся в уходе) людей зависимых(алкоголь,наркотики,игромания и т.д.),решены проблемы с жильем,и нет ипотек и кредитов,то (еще возраст многое значит)сто-сто пятьдесят тысяч рублей позволят не чувствовать себя неудачником…
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https://russian.rt.com/nopolitics/news/506115-opros-dengi-schaste
прочитала статью….и правда мои запросы ОЧЕНЬ маленькие
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Ну, блин!
« резкий рост на 13-15%» …. это че , сильно много что ли?
Главное- « резкий» !!!
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кинули кость,обычным людям и тем кто фальсифицировал выборы.
а профессия учитель,стала очень не уважаемая….
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Ну оклад повысят, накрутки снизят, было уже не раз такое.
Бюджет зарплатный не увеличивают при этом. Как было 10 рублей на всех, так и осталось, как не повышай.
14 0
А если Это и вправду ПРОРЫВ???Вдруг идеи демократии пробили брешь в стене алчности коррупции и оголтелой лжи…Вот бы пожилось нам!!!
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Второй раз в этом году обещают рост зарплат может и правда поднимут?
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