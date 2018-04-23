Otto Group закрывает в России магазины Otto и Quelle

Немецкая Otto Group объявила, что закрывает российские онлайн-магазины Quelle и Otto. Это делается «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group», сообщил “Ъ” гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер. Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются.

Otto Group не уходит из России полностью и продолжит развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions. eSolutions предоставляет логистические, маркетинговые и IT-сервисы ритейлерам и брендам, включая Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др. Otto Group Russia останется «главным игроком» в российском e-commerce, настаивает господин Ширер. В компании не называют выручку от российского рынка. Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по собственным данным, составила €259 млн.

Otto Group работает в России с 1990 года. В число ее активов входят ООО «Директ Каталог Сервис» (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и приобретенная в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО «Бизнес Сервис» и ООО «Промопост», расположенные в Твери.

Если смотреть только на российский бизнес Otto Group, то серьезных причин для ухода не видно: судя по всему, Quelle.ru и Otto.ru действительно падут жертвой глобальной реструктуризации, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. По данным Data Insight, Quelle.ru и Otto.ru в совокупности занимали в России седьмое место по продажам среди онлайн-магазинов одежды и обуви. Но при этом они имели практически нулевой рост и кратное отставание не только от лидеров сегмента Wildberries и Lamoda, но и от флагманского проекта самой Otto Group — Bonprix, добавляет господин Овчинников.

Так, онлайн-продажи Bonprix в 2017 году составили 16,5 млрд руб., показав рост на 10%. Совокупные продажи Quelle.ru и Otto.ru составили 3,75 млрд руб., они выросли на 4% к 2016 году.

Сворачивание Quelle.ru и Otto.ru было ожидаемо, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Их доля в структуре продаж Otto Group в России по итогам 2017 года снизилась до 15% и продолжает снижаться в условиях стагнации продаж (рост менее чем на 4%, до 3,2 млрд руб. без НДС) и опережающего роста монобрендов, особенно Bonprix. Quelle.ru и Otto.ru безоговорочно проигрывают конкуренцию Wildberries и Lamoda, которая хоть и продолжает нести убытки, но активно инвестирует в рост продаж, согласен господин Бурмистров.

Фокус Otto Group на развитие логистики в России целесообразен, уверен Михаил Бурмистров. Покупатели привыкают не только к бесплатной доставке, но и к тому, что товар можно получить на следующий день и выбирать удобный формат: доставка домой или в пункт самовывоза. В результате, заключает эксперт, фешен-ритейлеры, которые выходят на рынок онлайн-продаж, вынуждены либо самостоятельно формировать логистические схемы, что сложно и дорого, либо привлекать логистического партнера, один из которых — eSolutions.