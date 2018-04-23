КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Версия: Из-за гастарбайтеров сгорел корпус в детском лагере Искитимского района

СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Депутат: Слишком много вопросов к мэру Бердска

6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска

Дамаск может получить российские С-300 совсем скоро

Ожидается резкий рост зарплат бюджетников

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Otto Group закрывает в России магазины Otto и Quelle

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Otto Group закрывает в России магазины Otto и Quelle

Это «глобальная стратегия», то же самое происходит и в других странах. В последний год Quelle и Otto демонстрировали кратное отставание от Wildberries и Lamoda.

23.04.2018 Фото: PxHere Нет комментариев

Otto Group закрывает в России магазины Otto и Quelle

Каталоги можно купить в киосках

Немецкая Otto Group объявила, что закрывает российские онлайн-магазины Quelle и Otto. Это делается «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group», сообщил “Ъ” гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер. Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются.

Otto Group не уходит из России полностью и продолжит развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions. eSolutions предоставляет логистические, маркетинговые и IT-сервисы ритейлерам и брендам, включая Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др. Otto Group Russia останется «главным игроком» в российском e-commerce, настаивает господин Ширер. В компании не называют выручку от российского рынка. Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по собственным данным, составила €259 млн.

Otto Group работает в России с 1990 года. В число ее активов входят ООО «Директ Каталог Сервис» (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и приобретенная в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО «Бизнес Сервис» и ООО «Промопост», расположенные в Твери.

Если смотреть только на российский бизнес Otto Group, то серьезных причин для ухода не видно: судя по всему, Quelle.ru и Otto.ru действительно падут жертвой глобальной реструктуризации, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. По данным Data Insight, Quelle.ru и Otto.ru в совокупности занимали в России седьмое место по продажам среди онлайн-магазинов одежды и обуви. Но при этом они имели практически нулевой рост и кратное отставание не только от лидеров сегмента Wildberries и Lamoda, но и от флагманского проекта самой Otto Group — Bonprix, добавляет господин Овчинников.
Так, онлайн-продажи Bonprix в 2017 году составили 16,5 млрд руб., показав рост на 10%. Совокупные продажи Quelle.ru и Otto.ru составили 3,75 млрд руб., они выросли на 4% к 2016 году.

Сворачивание Quelle.ru и Otto.ru было ожидаемо, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Их доля в структуре продаж Otto Group в России по итогам 2017 года снизилась до 15% и продолжает снижаться в условиях стагнации продаж (рост менее чем на 4%, до 3,2 млрд руб. без НДС) и опережающего роста монобрендов, особенно Bonprix. Quelle.ru и Otto.ru безоговорочно проигрывают конкуренцию Wildberries и Lamoda, которая хоть и продолжает нести убытки, но активно инвестирует в рост продаж, согласен господин Бурмистров.

Фокус Otto Group на развитие логистики в России целесообразен, уверен Михаил Бурмистров. Покупатели привыкают не только к бесплатной доставке, но и к тому, что товар можно получить на следующий день и выбирать удобный формат: доставка домой или в пункт самовывоза. В результате, заключает эксперт, фешен-ритейлеры, которые выходят на рынок онлайн-продаж, вынуждены либо самостоятельно формировать логистические схемы, что сложно и дорого, либо привлекать логистического партнера, один из которых — eSolutions.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Я был не прав: премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку Версия: Из-за гастарбайтеров сгорел корпус в детском лагере Искитимского района СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика