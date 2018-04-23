АО «РЭС» массово пресекает случаи бездоговорного потребления электроэнергии

При этом достаточно часто выявляются факты самовольного присоединения к электрическим сетям, которое осуществляют жители индивидуальных жилых домов.

На сегодняшний день сотрудниками Общества зафиксированы факты бездоговорного потребления (без оформления договора энергоснабжения) по 895 адресам в городе Новосибирске, по которым расположены индивидуальные жилые дома. Владельцы данных объектов подключились к электрическим сетям АО «РЭС» не в установленном действующим законодательством порядке, а самовольно, преследуя свои корыстные интересы.

Так, на 01.04.2018г. по фактам бездоговорного потребления специалистами АО «РЭС» составлено более 10,5 тысяч контрольных актов с общим объемом неучтенной электроэнергии почти 25 млн. кВт*ч. Стоимостный эквивалент этих потерь электрической энергии, обусловленных хищением, превысил 55 млн. рублей.

На жителя дома, расположенного в частном секторе Кировского района Новосибирска, начиная с 2009 года, оформлено 65 контрольных актов. Другой «рекорд» поставил житель одного из домов по ул. Крестьянской в Дзержинском районе города Новосибирска – с 2012 года он «накопил» актов о неучтенном потреблении на общую сумму 550 143,32 рублей.

Даже не прибегая к сложным арифметическим расчетам, очевидно, что суммы компенсаций, которые эти граждане должны оплатить сетевой компании, существенно превышают и затраты на оформление надлежащих договоров по технологическому присоединению и сумму, оплачиваемую за потребленную электроэнергию по действующим тарифам.

АО «РЭС» регулярно осуществляет введение режима ограничения электроснабжения (отключения) у таких нарушителей. Кроме того, специалисты Общества ведут постоянный контроль отключенного состояния объектов, иными словами – пресекают попытки повторного незаконного подключения к электрическим сетям.

В ходе очередного рейда по частному сектору Октябрьского района Новосибирска было выявлено повторное самовольное подключение сразу по двум адресам – Загородная,17 и Взлетная, 14.

Гражданка О., владеющая индивидуальным жилым домом по ул. Взлетная, 14, является не только злостным нарушителем, в отношении которого за период с 2011 по 2018 год было составлено 15 актов о неучтенном потреблении электрической энергии, но и таким же злостным неплательщиком – общая задолженность по указанным актам составляет 37 199,81 рублей. За это дом гражданки О. был отключен от электрических сетей в начале марта 2018 года. Однако, вместо цивилизованного разрешения данной ситуации и оплаты долга, она предпочла повторно самовольно подключиться к сетям АО «РЭС».

Аналогичная ситуация сложилась и у гражданки С. – собственника дома по ул. Загородная,17. Сумма её задолженности за бездоговорное потребление по контрольным актам достигла 53 246,16 руб., а количество актов уже превышает 20 штук.

АО «РЭС» предпринимает все возможные меры для пресечения хищений электроэнергии. В итоге, 19 апреля 2018 года было проведено повторное отключение электроснабжения указанных потребителей. Помимо принудительного отключения собственникам грозит штраф за самовольное подключение и использование электрической энергии в размере от 10 000 до 15 000 рублей в соответствие со статьей 7.19. КоАП РФ.

АО «РЭС» призывает сообщить об известных Вам фактах самовольного незаконного подключения к электрическим сетям и любых других нарушениях потребления электроэнергии. «Телефон доверия» АО «РЭС» работает круглосуточно по номеру 8 (383) 289-41-00. А на официальном сайте есть специализированный раздел « Сообщить о хищении », где посетители могут заполнить простую форму (в том числе с мобильного телефона) и оставить информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии.

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