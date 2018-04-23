Шестидневная рабочая неделя предстоит жителям Бердска

Версия: Из-за гастарбайтеров сгорел корпус в детском лагере Искитимского района
СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Депутат: Слишком много вопросов к мэру Бердска
6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска
Дамаск может получить российские С-300 совсем скоро
Ожидается резкий рост зарплат бюджетников
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!