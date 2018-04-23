Книга в тюрьму: Заберут в женскую колонию первую партию книг из Бердска

Сотни книг собрали в ходе акции «Книга в тюрьму» жители Бердска. Первую партию книг отвезут в женскую исправительную колонию в Новосибирске в начале мая.

Напоминаем, благотворительную акцию «Книга в тюрьму» для исправительной колонии №9 — единственной женской колонии, где содержатся впервые осужденные женщины «Курьер. Среда. Бердск» объявил в конце марта 2018 года. Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек.

Юлия Перемитина, врио начальника пресс-службы главка ФСИН по Новосибирской области, живо откликнулась на предложение «Курьер. Среда. Бердск» собирать для заключенных литературу, отметив, что книги в библиотеке колонии очень пригодятся.

В рамках акции бердчане собрали массу разнообразной литературы: любовные романы, детективы, как зарубежных, так и отечественных авторов, фантастику, инструкции по рукоделию, нетленную классику и много-много других других книг. В том числе и раритетных.

Большинство бердчан передавали книги из домашних библиотек в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Некоторые просили забрать большое количество литературы из их домов.

Сотрудники новосибирской женской колонии приедут за книгами 4 мая. Время приезда пока уточняется. Они заберут литературу и в редакции «Курьера», и из квартир бердчан. Проедут по адресам тех, кто просил забрать книги у них дома.

Вместе с книгами в колонию отправится и корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». И обязательно предоставит отчет о своей поездке.

Акция «Книга в тюрьму» получила большой отклик среди бердчан. Поэтому спустя некоторое время мы обязательно ее объявим еще раз. Возможно, уже для другой исправительной колонии.