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Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Два года Александр Михайлович был «правой рукой» мэра. Несмотря на то, что глава города еще не подписал заявление, Тужик уже освободил рабочий кабинет в бердской администрации.

23.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Александр Тужик был первым вице-мэром Бердска с февраля 2016 года

Сегодня, 23 апреля, первый заместитель мэра Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава города Евгений Шестернин пока не подписал заявление. Однако Александр Михайлович уже вывез личные вещи из рабочего кабинета. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников.

Сам Александр Михайлович в разговоре с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» не подтвердил, но и не опроверг свое увольнение.

— Все в ведении главы (Бердска — прим.ред.), все решения принимает глава, — подчеркнул первый вице-мэр.

Напомним, что Александр Михайлович Тужик до 2015 года  занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.

Отметим, что в Бердске в ведении Тужика был и финансовый блок городской администрации. Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» мэр города Евгений Шестернин подписал заявление об увольнении по собственному желанию начфина Бердска Галины Купцовой 9 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сам Евгений Анатольевич. Никакого «золотого парашюта» руководитель управления финансов не получит, отметил градоначальник. Свою деятельность на посту начфина она прекратила 10 апреля. Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.

Также напомним, что в администрации города некоторые уверены в скором увольнении заместителя главы Бердска по строительству Петра Кима.


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