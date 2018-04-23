Об участии в губернаторских выборах заявил Андрей Травников

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил сегодня, 23 апреля, о своем намерении участвовать в губернаторский выборах 2018 года. Об этом он заявил в ходе своего визита на авиационный завод имени Чкалова, сообщили корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе губернатора.

— Да, это правда. Подробная информация будет чуть позже, — подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации правительства Сергей Нешумов.

Напомним, что ранее о желании баллотироваться на пост губернатора области заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года согласовал отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона стал 46-летний Андрей Травников. До этого он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.