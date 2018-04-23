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Заколочены эвакуационные выходы в общежитиях Бердска

За трое суток дважды горели бердские общаги. Пожарным пришлось выводить людей на улицу. За закрытые пожарные выходя мэр спросит с управляющих компаний.

23.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Заколочены эвакуационные выходы в общежитиях Бердска

Пожар в общежитии №62 на ул. К. Маркса уничтожил квартиру

Неизвестные подожгли один из подъездов пятиэтажки №102 по улице Боровой. Разгоревшийся огонь полностью уничтожил окно в парадной. Испуганных жителей из задымленного подъезда эвакуировали сотрудники МЧС. Всего за прошедшую неделю в городе произошло пять пожаров. Об этом сегодня, 23 апреля, на совещании в мэрии Бердска сообщил начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Так, 20 апреля в общежитии №62 по ул. К. Маркса полностью выгорела комната. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Однако все могло закончится печально. Сотрудники МЧС начали проверку пожарных выходов. Выяснилось, что там они не открываются нормально. Кроме того, эвакуационная лестница демонтирована.

— На Вокзальной, 54 (9-этажное общежитие, именуемое в народе «пентагон» — прим. ред.) часть выходов так утеплители, что открыть их невозможно. По К. Маркса, 2А (тоже 9-этажка типа «общежитие» — прим. ред.) на четвёртом, седьмом и девятом этажах двери так запенены и забиты, что открыть их невозможно ничем, — сообщил Николай Степоненков.

Он отметил, что во всех общежитиях проверки закончат до конца текущей недели.

-Ну слава богу тронулся лёд, — прокомментировал мэр Бердска Евгений Шестернин, неоднократно требовавший проверить городские общежития. — Готовьте совещание с управляющим компаниями.

Он также подчеркнул, что в области начался пожароопасный период. Необходимо пресекать палы травы. На прошлой неделе один из них мог стать угрозой для частного сектора. Он попросил определить участки земли, за которыми хозяева не ухаживают и пересекать палы.


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