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Проблемные объекты из программы «Комфортная среда» проверят в Бердске

Министерство ЖКХ региона выйдет с проверками с 18 мая, чтобы выяснить качество и объемы выполненных работ по благоустройству дворов и общественных мест в 2017 году.

23.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Проблемные объекты из программы «Комфортная среда» проверят в Бердске

В Бердске по программе «Комфортная среда» в 2017 году благоустроили 14 дворов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области проведёт ряд выездных проверок на объектах региона, благоустроенных в 2017 году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». В состав комиссии, которая обследует территории благоустройства, войдут представители минжкх региона, заказчиков и подрядчиков на местах, депутаты, общественники, сообщили сегодня, 23 апреля, в пресс-службе областного правительства.

Проверки в период с 18 мая по 11 июня 2018 года пройдут на 27 объектах благоустройства в 13 муниципальных образованиях. В их числе Бердск, Татарск, р. п. Линёво, Коченёво, Колывань, Сузун, сельсоветы Искитимского, Новосибирского, Кочковского районов. Планируется проверить качество и объёмы выполнения работ по благоустройству, проведённых в стартовом для приоритетного проекта 2018 году.

Как прокомментировал врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, все выявленные нарушения и замечания фиксируются и должны быть устранены подрядчиками в установленные сроки.

Напомним, что всего в 2017 году по приоритетному проекту благоустроено на 221 придомовая территория и 44 общественных пространства. В 2018 году в муниципальных образованиях Новосибирской области запланировано благоустройство 182 придомовых территорий и 33 общественных пространства. На 2018 год на реализацию приоритетного проекта запланировано порядка 643 млн рублей, из них около 503 млн рублей – из федерального бюджета. Благоустроены будут в первую очередь те общественные территории, за которые 18 марта проголосовали сами граждане.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», благоустройство дворов в Бердске вызвало федеральный скандал. Замминистра Андрей Чибис раскритиковал качество ремонта бердских территорий. Глава города Евгений Шестернин пообещал исправить все недоделки весной 2018 года.


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