Грузовой Nissan протаранил автобус с пассажирами и перевернулся в Бердске

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Вот из за таких «Сонных мух»гибнут неповинные Люди,приходит горе,да и просто становится страшно ездить куда либо…Лишать прав пожизненно,без права пересдачи.Пусть выспится наконец то.Совесть у них атрофирована напрочь.И не случайность это,и приравнять такие вещи надо к преднамеренному убийству.
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