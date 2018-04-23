Грузовой Nissan протаранил автобус с пассажирами и перевернулся в Бердске

На бердском участке трассы Р-256 напротив ТЦ «Колорлон» водитель грузовика не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус, в результате чего машина опрокинулась на бок посередине проезжей части. ДТП произошло утром в понедельник, 23 апреля.

Пассажиры не пострадали, чего не скажешь об автобусе, передает АСТ-54.

-Водитель грузовичка «Ниссан» попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус «Грандбёрд», следовавший по маршруту Линёво — Бердск — Новосибирск. Пострадавших нет, — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

По его информации, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. По информации аваркомов, на место аварии выезжали спасатели МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео Сергея Болдырева «АвтоБердск»

