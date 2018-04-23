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Грузовой Nissan протаранил автобус с пассажирами и перевернулся в Бердске

ДТП произошло на трассе у ТЦ «Колорлон» — водитель грузовика заснул. Никто из пассажиров рейсового автобуса «Новосибирск-Линево» не пострадал.(ВИДЕО)

23.04.2018 Фото: АСТ-54 Один комментарий

Грузовой Nissan протаранил автобус с пассажирами и перевернулся в Бердске

Перевернувшийся грузовик перегородил дорогу

На бердском участке трассы Р-256 напротив ТЦ «Колорлон» водитель грузовика не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус, в результате чего машина опрокинулась на бок посередине проезжей части. ДТП произошло утром в понедельник, 23 апреля.

Пассажиры не пострадали, чего не скажешь об автобусе, передает АСТ-54.

-Водитель грузовичка «Ниссан» попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус «Грандбёрд», следовавший по маршруту Линёво — Бердск — Новосибирск. Пострадавших нет, — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

По его информации, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. По информации аваркомов, на место аварии выезжали спасатели МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео Сергея Болдырева «АвтоБердск»


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот из за таких «Сонных мух»гибнут неповинные Люди,приходит горе,да и просто становится страшно ездить куда либо…Лишать прав пожизненно,без права пересдачи.Пусть выспится наконец то.Совесть у них атрофирована напрочь.И не случайность это,и приравнять такие вещи надо к преднамеренному убийству.

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