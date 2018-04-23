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Полыхает огнем вторые сутки мусорная свалка в Бердске

Горит 300 кв. метров полигона твердых бытовых отходов. Во время сухой и ветреной погоды произошел непредумышленный поджог.

23.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Александра 5 коммент.

Полыхает огнем вторые сутки мусорная свалка в Бердске

Бердская свалка горит открытым огнем

Вторые сутки горит бердская свалка. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов в Бердске.

На предприятии «СпецАвтоХозяйство», отвечающего за полигон ТБО, рассказали, что причиной возгорания является, скорее всего, непредумышленный поджог.

— До дождей была сухая и ветреная погода. Некоторые из водителей, доставляющих мусор на полигон, курят и выкидывают окурки. Скорее всего, от этого пожар и возник. Такие пожары у нас случаются постоянно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова, замдиректора свалки.

Она также рассказала, что площадь возгорания тоже вполне обычная — 300 квадратных метров. Тушение на полигоне проходит с воскресенья, в нем задействовано два погрузчика и шесть КамАЗов. Для тушения используется грунт.

— Тушение возгорания на свалках производится путем насыпания изолирующего слоя. Таким образом перекрывается доступ кислорода к горящему мусору, — пояснила Софья Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что пожар не подпитывается так называемым «свалочным газом».

— Свалочный газ выделяется на поверхность в том случае, если нарушена технология хранения отходов. У нас же производится регулярная пересыпка отходов изолирующим слоем грунта. Он препятствует выходу свалочных газов, — отметила Солопова.

Сейчас в центральной части Бердска ощущается сильный запах гари. Дымом заволокло трассу Р-256.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Бардак, из года в год, одно и тоже…..

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  2. Я

    Такое чувство что пожары,выкидывание окурков в неположенном месте на свалке являются нормой,а то что люди не могут проветрить квартиру,гарью прет- это как? и когда уже начнут выполнять наказ президента-построить перерабатывающие мусорные полигоны подальше от населенных пунктов!?

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  3. Аноним

    Никогда.Эти наказы обычное балабольство,не поняли еще.Реальные пацаны просто играют.

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  4. Аноним

    Весь Бердск в дыму, свалкой воняет ужасно. Итак каждый год. Чего ждём? Массовых отравлений детей, как в Волоколамске? Надо поднимать вопрос о переносе опасного «соседа».

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  5. берчанка

    Вот и ветер задул в центр, завоняло свалочкой.

    Мэр Шестернин, откройте окна и высуньте свой носик, почуйте, как замечательно в вашем ведомственном городке Бердск живется!!! =-O =-O =-O

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