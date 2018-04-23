Полыхает огнем вторые сутки мусорная свалка в Бердске

Вторые сутки горит бердская свалка. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов в Бердске.
На предприятии «СпецАвтоХозяйство», отвечающего за полигон ТБО, рассказали, что причиной возгорания является, скорее всего, непредумышленный поджог.
— До дождей была сухая и ветреная погода. Некоторые из водителей, доставляющих мусор на полигон, курят и выкидывают окурки. Скорее всего, от этого пожар и возник. Такие пожары у нас случаются постоянно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова, замдиректора свалки.
Она также рассказала, что площадь возгорания тоже вполне обычная — 300 квадратных метров. Тушение на полигоне проходит с воскресенья, в нем задействовано два погрузчика и шесть КамАЗов. Для тушения используется грунт.
— Тушение возгорания на свалках производится путем насыпания изолирующего слоя. Таким образом перекрывается доступ кислорода к горящему мусору, — пояснила Софья Александровна.
«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что пожар не подпитывается так называемым «свалочным газом».
— Свалочный газ выделяется на поверхность в том случае, если нарушена технология хранения отходов. У нас же производится регулярная пересыпка отходов изолирующим слоем грунта. Он препятствует выходу свалочных газов, — отметила Солопова.
Сейчас в центральной части Бердска ощущается сильный запах гари. Дымом заволокло трассу Р-256.
Бардак, из года в год, одно и тоже…..
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Такое чувство что пожары,выкидывание окурков в неположенном месте на свалке являются нормой,а то что люди не могут проветрить квартиру,гарью прет- это как? и когда уже начнут выполнять наказ президента-построить перерабатывающие мусорные полигоны подальше от населенных пунктов!?
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Никогда.Эти наказы обычное балабольство,не поняли еще.Реальные пацаны просто играют.
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Весь Бердск в дыму, свалкой воняет ужасно. Итак каждый год. Чего ждём? Массовых отравлений детей, как в Волоколамске? Надо поднимать вопрос о переносе опасного «соседа».
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Вот и ветер задул в центр, завоняло свалочкой.
Мэр Шестернин, откройте окна и высуньте свой носик, почуйте, как замечательно в вашем ведомственном городке Бердск живется!!!
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