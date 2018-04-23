Полыхает огнем вторые сутки мусорная свалка в Бердске

Вторые сутки горит бердская свалка. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов в Бердске.

На предприятии «СпецАвтоХозяйство», отвечающего за полигон ТБО, рассказали, что причиной возгорания является, скорее всего, непредумышленный поджог.

— До дождей была сухая и ветреная погода. Некоторые из водителей, доставляющих мусор на полигон, курят и выкидывают окурки. Скорее всего, от этого пожар и возник. Такие пожары у нас случаются постоянно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова, замдиректора свалки.

Она также рассказала, что площадь возгорания тоже вполне обычная — 300 квадратных метров. Тушение на полигоне проходит с воскресенья, в нем задействовано два погрузчика и шесть КамАЗов. Для тушения используется грунт.

— Тушение возгорания на свалках производится путем насыпания изолирующего слоя. Таким образом перекрывается доступ кислорода к горящему мусору, — пояснила Софья Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что пожар не подпитывается так называемым «свалочным газом».

— Свалочный газ выделяется на поверхность в том случае, если нарушена технология хранения отходов. У нас же производится регулярная пересыпка отходов изолирующим слоем грунта. Он препятствует выходу свалочных газов, — отметила Солопова.

Сейчас в центральной части Бердска ощущается сильный запах гари. Дымом заволокло трассу Р-256.