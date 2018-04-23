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Опровержение

Опровержение.

23.04.2018 Нет комментариев

Информация «Мнение: напал на подростков из зомби-парада православный активист Задоя из Новосибирска» не соответствует действительности.


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