Расширить перечень коррупционных нарушений хотят в Госдуме

Несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Аналогичное наказание может последовать за неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах.

Концепцию соответствующего законопроекта поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. В ее состав входят представители администрации президента, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Общественной и Адвокатской палат и ведущих юридических вузов. Эксперты полагают, что законопроект будет работать, если не останется декларативным документом, передают «Известия».

Поправки вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы». Предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения, пояснил «Известиям» автор инициативы замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

— Наша задача — дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям, — заявил он.

Действующее законодательство приравнивает депутатов и сенаторов к категории госслужащих, поэтому на них должны распространяться те же антикоррупционные стандарты и требования, говорится в пояснительной записке. Однако сейчас для парламентариев предусмотрены совершенно иные меры ответственности.

Так, за недостоверные сведения о доходах госслужащий будет уволен в связи с утратой доверия. В случае с парламентариями такую информацию лишь опубликуют в СМИ и на официальном сайте палаты. Если чиновник не уведомил о конфликте интересов, ему грозит выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии. Для членов СФ и ГД такой меры не предусмотрено.

Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Так, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Если нарушение было совершено по неосторожности, предлагается выносить виновному предупреждение.

Лишиться мандата может парламентарий, который действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, виновный также получит предупреждение.

Третий фактор — траты не по средствам, причем не только самого депутата, но и членов его семьи. Предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них.

При этом само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации, подчеркивается в документе.

Если же парламентарий не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются генеральному прокурору для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства. Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него. Если расхождение между суммами доходов и расходов менее 20%, конфискации подлежит только соответствующая часть в денежном эквиваленте.

В отношении госслужащих аналогичные нормы действуют с 2013 года.

По действующему законодательству комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов может начать проверку только после того, как о недостоверности данных в декларации сообщат из правоохранительных или налоговых органов, политических партий, НКО, Общественной палаты РФ или федеральных СМИ, напомнила «Известиям» председатель комиссии Наталья Поклонская.

— Сейчас всё, что мы можем, это только посмотреть на правильность заполнения декларации — правильно ли там запятые расставлены и все ли справки предоставлены. В марте 2018 года Группа государств против коррупции (GRECO) дала рекомендации России наделить парламентские комиссии полномочиями самостоятельных проверок, однако они пока не реализованы, — пояснила она.

Инициатива устанавливает социальное равенство между чиновниками и парламентариями. Хотя последние и обладают особым статусом, у них не должно остаться возможности им злоупотреблять, отметила в беседе с «Известиями» адвокат, член экспертной комиссии Елена Васильева.

Особый статус члена СФ и депутата ГД предполагает в первую очередь публичность. Значит, и ответственность за нарушения при декларировании доходов должна быть как минимум не лояльнее, а скорее более жесткая, чем для госслужащих, полагает исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов. ​Что касается доказательств, например, о наличии злого умысла в действиях депутатов, то исход во многом зависит от того, кто этим занимается. Расследованием должны заниматься компетентные органы, подчеркнул эксперт.

Предлагаемые меры не решат проблему полностью, но будут способствовать снижению уровня коррупции среди парламентариев, если не останутся декларацией, заметил управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Вопрос об ужесточении ответственности за нарушения декларирования, в том числе для парламентариев, обсуждался в феврале на заседании экспертного совета при управлении президента по вопросам противодействия коррупции, рассказал «Известиям» глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Понимание вопроса и поддержка инициативы с этой стороны есть. Может быть, в дальнейшем мы придем к необходимости ужесточения мер, но пока главное, чтобы процесс начался, — сказал он.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы.