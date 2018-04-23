Вырос доход у депутата заксобрания Родиной из Бердска

Зоя Родина представляет Бердска в региональном заксобрании
О доходах наряду со всеми депутатами заксобрания Новосибирской области отчиталась парламентарий от Бердска Зоя Родина. Согласно ее декларации, опубликованной на официальном сайте областного парламента, за 2017 год она заработала почти на 70 тыс. рублей больше, а ее супруг, напротив, показал меньший доход.
Декларация о доходах за 2017 год Зои Николаевны весьма скромная — 1 313 331 рублей, а в 2016-м – 1 243 392 рубля.
Зато упал заработок супруга Зои Родиной. За 2017 год он заработал 114 394 рубля, а вот годом ранее – 152 026 рублей. В семье Родины в собственности нет ни автомобиля, ни какого-либо другого вида транспорта. Муж Зои Николаевны владеет овощехранилищем, а на саму народную избранницу оформлено 2/3 квартиры общей площадью более 80 кв. метров.
Зоя Родина работает директором бердского лицея №6, она депутат фракции «Единая Россия в региональном парламенте. Она всегда занимает активную позицию в отстаивании интересов родного города. Так, например, очень ярко прошла ее встреча с экспертами ОНФ, на которой людей «Единой России» общественник назвала «баранами», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Зоя Николаевна поставил московских гостей на место.
Доходы депутатов горсовета Бердска и чиновников мэрии пока не опубликованы.
ПЖиВ — это раковая опухоль страны
бедненькая получает более сотки в месяц(официально) и авто нету,осталось еще ей скинуться хоть на жигуленок
13 5
курьер не бесите народ СКРОМНАЯ больше ляма в год а как тогда назвать доходы большей части населения нашего города ОБЬЯВЛЯЮ конкурс как назвать наши доходы
18 1
«нерегулярные подаяния за труд»??? не?
9 2
А это кто на кого учился
6 12
Хотелось бы напомнить про наказы депутату Зое Родиной, КОГДА займетесь делом — стадионом Авангард в городе Бердске, или землицу уже пропилили…
5 2
какой еще наказ?
ты что такой глупый
плевать они хотели на обычных людей
6 1
Так муж владеет овощехранилищем или ячейкой в нем?
6 0
И ячейкой в банке
5 1
на фига ему это все надо? Достаточно владеть Зоей.
9 0
Чтобы было где придти в себя после попыток Зоей завладеть)
0 0
Я проработав 36 лет на Бэмзе имею доход 124 тысв год плюс овощи с огорода . и не думаю скрывать. в нашей стране дорожат людьми ,чтобы не вымерли . Алкашам которые не хатят работать 10000тыс будут доплачивать чтобы рабов малограмотных рожали. А у депутатов свои наказы для друзей нужно выполнить. лес под строительство отдать .чтобы депутату Бауэрмусор не летел в ограду,это сильный аргумент для наших депутатов. Прокуратура ждем ответ.
1 0
Они как бы не живут уже вместе. Так у них дочка ездит давно на машине, а 110 тысяч рублей не хило, надо месяц троим работать по 12 часов, и то вряд ли получишь.
1 0