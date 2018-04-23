Вырос доход у депутата заксобрания Родиной из Бердска

О доходах наряду со всеми депутатами заксобрания Новосибирской области отчиталась парламентарий от Бердска Зоя Родина. Согласно ее декларации, опубликованной на официальном сайте областного парламента, за 2017 год она заработала почти на 70 тыс. рублей больше, а ее супруг, напротив, показал меньший доход.

Декларация о доходах за 2017 год Зои Николаевны весьма скромная — 1 313 331 рублей, а в 2016-м – 1 243 392 рубля.

Зато упал заработок супруга Зои Родиной. За 2017 год он заработал 114 394 рубля, а вот годом ранее – 152 026 рублей. В семье Родины в собственности нет ни автомобиля, ни какого-либо другого вида транспорта. Муж Зои Николаевны владеет овощехранилищем, а на саму народную избранницу оформлено 2/3 квартиры общей площадью более 80 кв. метров.

Зоя Родина работает директором бердского лицея №6, она депутат фракции «Единая Россия в региональном парламенте. Она всегда занимает активную позицию в отстаивании интересов родного города. Так, например, очень ярко прошла ее встреча с экспертами ОНФ, на которой людей «Единой России» общественник назвала «баранами», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Зоя Николаевна поставил московских гостей на место.

Доходы депутатов горсовета Бердска и чиновников мэрии пока не опубликованы.