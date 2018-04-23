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Видеозаписи воровства выставляют в соцсети владельцы зоомагазинов Бердска

Полиция не может помочь владельцам торговых точек, хотя видеокамера фиксирует факты краж. Предприниматели решили бороться с ворами своими методами.(ВИДЕО)

23.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Стоп-кадр с видео 7 коммент.

Видеозаписи воровства выставляют в соцсети владельцы зоомагазинов Бердска

Девушка незаметно взяла с полки рулетку и спрятала ее в сумку

Не могут призвать к ответу подозреваемых в кражах владельцы сети зоомагазинов «Четыре лапы» в Бердске. Примерно раз в три месяца воришки выносят из торговых точек ошейники, рулетки, карабины, шарики и даже помпы для аквариумов. Факты воровства всегда остаются на записи камер видеонаблюдения, установленных в зоомагазинах. И почти всегда личности, которые не заплатили за товар, можно идентифицировать.

В полиции говорят, что даже с наличием видеосъемки ничего нельзя доказать, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» владелец сети зоомагазинов «Четыре лапы» Сергей Тарасенко.

— В магазине на ул. Горького, 4, видео снято крупнейшим планом. Видно, как мужчина заходит в помещение, берет с полки большую коробку с помпой для аквариума за 7000 рублей и уходит с ней. Приходили с этой записью к участковому, а тот говорит, что в суде невозможно будет доказать, что этот человек совершил кражу. И еще добавил, что мы сами провоцируем воров, так как выставляем товар в открытый доступ, а охраны нет, — недоумевает Сергей Викторович.

Действительно, когда в магазин заходят здоровенные парни, берут несколько ошейников для собак и покидают торговую точку, продавец вряд ли сможет забрать у них украденный товар. Но по закону задерживать покупателей не имеет права и охрана, отметил Тарасенко.

— В основном воруют люди солидные, хорошо одетые. Даже постоянные покупатели. Один мужчина пять лет ходил к нам за покупками. Всегда здоровался, был вежливым. А как-то продавец заметила, что он взял рулетку, положил ее в карман и пошел на выход. Продавцы удивились, мол, как так, покупателя столько лет знают как хорошего человека, а тут такой поступок. В общем, были в полной растерянности, — поделился Тарасенко.

Так как в полиции владельцам «Четырех лап» не помогли разобраться с подозреваемыми в воровстве, они решили действовать своими методами. Записи с видеокамер стали размещать в социальных сетях. Результат оказался положительным. В магазин по ул. Горького, 4, пришла супруга укравшего помпу и вернула товар. Попросила удалить ролик со странички Вконтакте.

Очередных подозреваемых в кражах камера запечатлела в магазине «Четыре лапы» по ул. Первомайской неделю назад.

Покупательница сначала с интересом разглядывала товар, потом попросила продавца показать ей помпу, и как только та отвлеклась, взяла с полки рулетку за 2000 рублей и засунула ее в сумку. Затем сказала продавцу, что придет в другой раз и покинула магазин. Пропажа обнаружилась не сразу. Лишь после того, как просмотрели записи с видеокамеры, отметил Тарасенко.

Запись с камеры видеонаблюдения магазина «Четыре лапы

Вот этот посетитель зоомагазина по ул. Первомайской, 14, взял с прилавка помпу для аквариума и спрятал ее под куртку. Но был замечен. Продавец забрала товар у покупателя.

Запись с камеры видеонаблюдения магазина «Четыре лапы»

По словам Сергея Тарасенко, кражи в магазинах совершают почти всегда одни и те же люди. Они промышляют и в других магазинах, уверен предприниматель. И остаются безнаказанными.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    курьер введите рубрику внуки паниковского и размещайте матерьял и БУДЕТ ИМ СЛАВА

    Thumb up 13 Thumb down 1

  2. Вася

    Мало-ли что говорят в полиции, пишите заявление, пусть они вам официально ответят, что видеозапись не является доказательством. Дармоеды.

    Thumb up 27 Thumb down 1

  3. Liza

    Воруют люди приличного вида? Об этой девушке так не скажешь..

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Liza

    А мужик позорище. Куртку свою «женскую» продай и оплати товар, чтобы воровать не пришлось :-D

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. лол,что

    эту помпу в одно место ему запихать!!!
    позорник! он реально украл,где наша доблестная полиция?

    потом кстати вот эти «недостачи» высчитывают с продавцов,он украл не у барыги,а у простого человека!!!!

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  6. Аноним

    Я то думаю что в этом магазине персонал каким-то напряженным стал..

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