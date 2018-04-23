Видеозаписи воровства выставляют в соцсети владельцы зоомагазинов Бердска

Не могут призвать к ответу подозреваемых в кражах владельцы сети зоомагазинов «Четыре лапы» в Бердске. Примерно раз в три месяца воришки выносят из торговых точек ошейники, рулетки, карабины, шарики и даже помпы для аквариумов. Факты воровства всегда остаются на записи камер видеонаблюдения, установленных в зоомагазинах. И почти всегда личности, которые не заплатили за товар, можно идентифицировать.

В полиции говорят, что даже с наличием видеосъемки ничего нельзя доказать, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» владелец сети зоомагазинов «Четыре лапы» Сергей Тарасенко.

— В магазине на ул. Горького, 4, видео снято крупнейшим планом. Видно, как мужчина заходит в помещение, берет с полки большую коробку с помпой для аквариума за 7000 рублей и уходит с ней. Приходили с этой записью к участковому, а тот говорит, что в суде невозможно будет доказать, что этот человек совершил кражу. И еще добавил, что мы сами провоцируем воров, так как выставляем товар в открытый доступ, а охраны нет, — недоумевает Сергей Викторович.

Действительно, когда в магазин заходят здоровенные парни, берут несколько ошейников для собак и покидают торговую точку, продавец вряд ли сможет забрать у них украденный товар. Но по закону задерживать покупателей не имеет права и охрана, отметил Тарасенко.

— В основном воруют люди солидные, хорошо одетые. Даже постоянные покупатели. Один мужчина пять лет ходил к нам за покупками. Всегда здоровался, был вежливым. А как-то продавец заметила, что он взял рулетку, положил ее в карман и пошел на выход. Продавцы удивились, мол, как так, покупателя столько лет знают как хорошего человека, а тут такой поступок. В общем, были в полной растерянности, — поделился Тарасенко.

Так как в полиции владельцам «Четырех лап» не помогли разобраться с подозреваемыми в воровстве, они решили действовать своими методами. Записи с видеокамер стали размещать в социальных сетях. Результат оказался положительным. В магазин по ул. Горького, 4, пришла супруга укравшего помпу и вернула товар. Попросила удалить ролик со странички Вконтакте.

Очередных подозреваемых в кражах камера запечатлела в магазине «Четыре лапы» по ул. Первомайской неделю назад.

Покупательница сначала с интересом разглядывала товар, потом попросила продавца показать ей помпу, и как только та отвлеклась, взяла с полки рулетку за 2000 рублей и засунула ее в сумку. Затем сказала продавцу, что придет в другой раз и покинула магазин. Пропажа обнаружилась не сразу. Лишь после того, как просмотрели записи с видеокамеры, отметил Тарасенко.

Запись с камеры видеонаблюдения магазина «Четыре лапы



Вот этот посетитель зоомагазина по ул. Первомайской, 14, взял с прилавка помпу для аквариума и спрятал ее под куртку. Но был замечен. Продавец забрала товар у покупателя.

Запись с камеры видеонаблюдения магазина «Четыре лапы»



По словам Сергея Тарасенко, кражи в магазинах совершают почти всегда одни и те же люди. Они промышляют и в других магазинах, уверен предприниматель. И остаются безнаказанными.