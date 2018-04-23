СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон

Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей Россию
Некий «бывший агент ФСБ» подозревается полицейскими Британии в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом в воскресенье, 22 апреля, пишет The Sunday People, передают «Известия».
По информации издания, указанный «экс-агент ФСБ» — 54-летний мужчина с позывным «Гордон». В качестве вымышленного имени он, предположительно, использовал «Михаил Савицкис». Правоохранители полагают, что он мог покинуть Великобританию и вернуться в Россию. Всего, по данным источника таблоида, за отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек.
The Sunday People отмечает, что о Савицкисе полиции якобы рассказал агент-перебежчик, бывший майор ФСБ Борис Карпичков.
Накануне сообщалось, что, по данным британских СМИ, стражи порядка идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представитель Скотленд-Ярда отказалась прокомментировать эту информацию.
В начале апреля стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали пришли в сознание и идут на поправку. Они были отравлены, предположительно, нервно-паралитическим газом в британском Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отвергла обвинения, указав на их полную голословность и на отсутствие мотивов и химоружия у РФ.
Британские власти утверждают, что для нападения использовалось вещество группы «Новичок», однако, по словам одного из разработчиков газа Вила Мирзаянова, полностью оправиться от отравления организм уже не сможет.
Раздать госнаграды и посадить в госдуру.
А потом обижаться на санкции и презрение всего мира.
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У Андрея Лугового прокатило, хорошо устроился. Ждем теперь в депутаты Михаила Савицкиса.
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Александр?
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Дмитрий
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нашли у кого правду искать! У саксонских одна правда — их интересы. Оправдания и доводы других побоку!
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Краткое изложение истории отравления Скрипалей.
Скрипали отравлены мощнейшим ядом, 2 грамма убьет полстраны мгновенно — отравлены им в ресторане
нет, на лавке
нет, в машине
— нет, намазана дверная ручка
— нет, отравлен чемодан
— нет, все в доме отравлено
— о, и гречка отравлена, вот точно она
— но они не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня где-то
— но нашедший их полисмен мгновенно чуть не склеил ласты
— но хвала богам мгновенно установлен яд
— мгновенно введен антидот, чем героически спасли Скрипалей и полисмена
— полисмен на второй день выписался, дай пятюню, здоровяк!
— но Скрипали в коме, и уже никогда не поправятся
— а нет, дочь пришла в себя
— о, и папа ожил… чудо!
— и они оба быстро идут на поправку, хрень ваш сильнейший яд
— ресторан оцеплен космонавтами в скафандрах
— парк оцеплен космонавтами в скафандрах
— дом оцеплен космонавтами в скафандрах
— космонавты собирают в баночки высокотоксичные улики
— они в скафандрах, так как это смертельно опасно, но рядом с ними стоят полисмены без защиты… их никому не жалко
— лавку спилили, это такой ужасный яд, что лавка токсична через две недели
— да, но отравлена то не лавка, а в доме ручка… то есть гречка
— но кот выжил в отравленном доме… полисмен вот потрогал Скрипаля и чуть не помер, а кот выжил… и свинки
— но про них забыли, и через две недели они сдохли в доме от голода
— и их тут же сожгли, так как они отравлены сильнейшим ядом
— две сука недели были отравлены сильнейшим ядом и жили, а теперь сдохли и их срочно надо кремировать
— но только свинки сдохли, кот выжил под ядом и у него был просто стресс, поэтому усыпить и сжечь
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