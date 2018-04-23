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СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон

Правоохранители полагают, что он мог покинуть Великобританию и вернуться в Россию. За отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек, полагают СМИ.

23.04.2018 Фото: Pixabay 6 коммент.

СМИ: Скрипалей отравил экс агент ФСБ по кличке Гордон

Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей Россию

Некий «бывший агент ФСБ» подозревается полицейскими Британии в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом в воскресенье, 22 апреля, пишет The Sunday People, передают «Известия».

По информации издания, указанный «экс-агент ФСБ» — 54-летний мужчина с позывным «Гордон». В качестве вымышленного имени он, предположительно, использовал «Михаил Савицкис». Правоохранители полагают, что он мог покинуть Великобританию и вернуться в Россию. Всего, по данным источника таблоида, за отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек.

The Sunday People отмечает, что о Савицкисе полиции якобы рассказал агент-перебежчик, бывший майор ФСБ Борис Карпичков.

Накануне сообщалось, что, по данным британских СМИ, стражи порядка идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представитель Скотленд-Ярда отказалась прокомментировать эту информацию.

В начале апреля стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали пришли в сознание и идут на поправку. Они были отравлены, предположительно, нервно-паралитическим газом в британском Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отвергла обвинения, указав на их полную голословность и на отсутствие мотивов и химоружия у РФ.

Британские власти утверждают, что для нападения использовалось вещество группы «Новичок», однако, по словам одного из разработчиков газа Вила Мирзаянова, полностью оправиться от отравления организм уже не сможет.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Раздать госнаграды и посадить в госдуру. :-D
    А потом обижаться на санкции и презрение всего мира. :(

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  2. АнтиЯ

    Александр?

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  3. Аноним

    нашли у кого правду искать! У саксонских одна правда — их интересы. Оправдания и доводы других побоку! :(

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  4. Raven

    Краткое изложение истории отравления Скрипалей.
    Скрипали отравлены мощнейшим ядом, 2 грамма убьет полстраны мгновенно — отравлены им в ресторане
    нет, на лавке
    нет, в машине
    — нет, намазана дверная ручка
    — нет, отравлен чемодан
    — нет, все в доме отравлено
    — о, и гречка отравлена, вот точно она
    — но они не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня где-то
    — но нашедший их полисмен мгновенно чуть не склеил ласты
    — но хвала богам мгновенно установлен яд
    — мгновенно введен антидот, чем героически спасли Скрипалей и полисмена
    — полисмен на второй день выписался, дай пятюню, здоровяк!
    — но Скрипали в коме, и уже никогда не поправятся
    — а нет, дочь пришла в себя
    — о, и папа ожил… чудо!
    — и они оба быстро идут на поправку, хрень ваш сильнейший яд
    — ресторан оцеплен космонавтами в скафандрах
    — парк оцеплен космонавтами в скафандрах
    — дом оцеплен космонавтами в скафандрах
    — космонавты собирают в баночки высокотоксичные улики
    — они в скафандрах, так как это смертельно опасно, но рядом с ними стоят полисмены без защиты… их никому не жалко
    — лавку спилили, это такой ужасный яд, что лавка токсична через две недели
    — да, но отравлена то не лавка, а в доме ручка… то есть гречка
    — но кот выжил в отравленном доме… полисмен вот потрогал Скрипаля и чуть не помер, а кот выжил… и свинки
    — но про них забыли, и через две недели они сдохли в доме от голода
    — и их тут же сожгли, так как они отравлены сильнейшим ядом
    — две сука недели были отравлены сильнейшим ядом и жили, а теперь сдохли и их срочно надо кремировать
    — но только свинки сдохли, кот выжил под ядом и у него был просто стресс, поэтому усыпить и сжечь :-D

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