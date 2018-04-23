СМИ: Скрипалей отравил экс-агент ФСБ по кличке Гордон

Некий «бывший агент ФСБ» подозревается полицейскими Британии в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом в воскресенье, 22 апреля, пишет The Sunday People, передают «Известия».

По информации издания, указанный «экс-агент ФСБ» — 54-летний мужчина с позывным «Гордон». В качестве вымышленного имени он, предположительно, использовал «Михаил Савицкис». Правоохранители полагают, что он мог покинуть Великобританию и вернуться в Россию. Всего, по данным источника таблоида, за отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек.

The Sunday People отмечает, что о Савицкисе полиции якобы рассказал агент-перебежчик, бывший майор ФСБ Борис Карпичков.

Накануне сообщалось, что, по данным британских СМИ, стражи порядка идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представитель Скотленд-Ярда отказалась прокомментировать эту информацию.

В начале апреля стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали пришли в сознание и идут на поправку. Они были отравлены, предположительно, нервно-паралитическим газом в британском Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически отвергла обвинения, указав на их полную голословность и на отсутствие мотивов и химоружия у РФ.

Британские власти утверждают, что для нападения использовалось вещество группы «Новичок», однако, по словам одного из разработчиков газа Вила Мирзаянова, полностью оправиться от отравления организм уже не сможет.