Не может принять на баланс ветхие трубы Комбинат бытовых услуг Бердска

Мэру Бердска Евгению Шестернену на сессии горсовета 19 апреля задали вопрос: сколько погонных метров водопроводных сетей в частном секторе еще бесхозны и когда их поставят на баланс КБУ. Глава ответил, что с 2012 году в городе выявили более 20 тысяч погонных метров «ничьих» сетей. Однако принять на баланс пока смогли лишь 12 тысяч метров. Из н их 7 тысяч в частном секторе. Все дело в затяжных судебных процедурах.

— Остаток на сегодня — 8 468 погонных метров. Из них 98%-это частный сектор. Процедура признания имущества достаточно длительная. Уходит около 2 лет на решение вопроса. В конце 2018 года большая часть будет зарегистрирована в собственность, — заверил мэр.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в январе этого года бердчанин Александр Волошин получил очередной ответ из правительства Новосибирской области. Александр Андреевич живет в поселке Светлом и уже давно обеспокоен состоянием коммуникаций. Он предлагал передать сети на баланс Бердска.

Но замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка ответил бердчанину, что это невозможно, поскольку часть труб принадлежит другому муниципалитету. И пока сети остаются безхозными, ремонтировать их жители элитного поселка обязаня за свой счет.

Зато областной чиновник пообещал Волошину, что уличное освещение в Светлом появится в 2010 году.