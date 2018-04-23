Не может принять на баланс ветхие трубы Комбинат бытовых услуг Бердска
Мэр города рассказал, что 98% водопроводных труб в частном сектор бесхозны, но в 2018 году большую часть из них примут на баланс.
23.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер.Среда.Бердск2 коммент.
98% ветхих водопроводных сетей в Бердске находятся в частном секторе
Мэру Бердска Евгению Шестернену на сессии горсовета 19 апреля задали вопрос: сколько погонных метров водопроводных сетей в частном секторе еще бесхозны и когда их поставят на баланс КБУ. Глава ответил, что с 2012 году в городе выявили более 20 тысяч погонных метров «ничьих» сетей. Однако принять на баланс пока смогли лишь 12 тысяч метров. Из н их 7 тысяч в частном секторе. Все дело в затяжных судебных процедурах.
— Остаток на сегодня — 8 468 погонных метров. Из них 98%-это частный сектор. Процедура признания имущества достаточно длительная. Уходит около 2 лет на решение вопроса. В конце 2018 года большая часть будет зарегистрирована в собственность, — заверил мэр.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в январе этого года бердчанин Александр Волошин получил очередной ответ из правительства Новосибирской области. Александр Андреевич живет в поселке Светлом и уже давно обеспокоен состоянием коммуникаций. Он предлагал передать сети на баланс Бердска.
Но замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка ответил бердчанину, что это невозможно, поскольку часть труб принадлежит другому муниципалитету. И пока сети остаются безхозными, ремонтировать их жители элитного поселка обязаня за свой счет.
Зато областной чиновник пообещал Волошину, что уличное освещение в Светлом появится в 2010 году.
Эти вопросы к техническому директору, ЧЕМ она занимается, как предоставляют услугу, ведь цена подачи воды до потребителя складывается в том числе и стоимости трубы и надлежащем содержании инженерных коммуникаций
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а за что они деньги берут при заключении договора? если трубы не их, содержать их должен пользователь — какие ТУ они продают, давая «разрешение на подключение»?
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