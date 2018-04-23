Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Заглох автомобиль после заправки на АЗС Бердска
Об участии в губернаторских выборах заявил Андрей Травников
Заколочены эвакуационные выходы в общежитиях Бердска
Проблемные объекты из программы «Комфортная среда» проверят в Бердске
В список кандидатов на реновацию попал Новосибирск
Не может принять на баланс ветхие трубы Комбинат бытовых услуг Бердска
Грузовой Nissan протаранил автобус с пассажирами и перевернулся в Бердске
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Полыхает огнем вторые сутки мусорная свалка в Бердске