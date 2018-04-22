Горит после субботника мусорная свалка в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» вечером в воскресенье, 22 апреля, читатель прислал фото горящей мусорной свалки.

— Ежегодный городской субботник. Вывезли листву на свалку, а чтобы не занимало место подожгли, — полагает пользователь «курьеровского» сайта, сделавший снимки из соседнего поселка Агролес.

Он уверен, что горит не трава или лес, а именно полигон твердых бытовых отходов:

-Каждый год после субботника оттуда дым.

О горящей бердской свалке уже есть информация в Единой дежурной диспетчерской службе Бердска. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, свеедния о пожаре на полигоне ТБО поступила в Новосибирск по телефону 112.

-Вызвали пожарных. Есть задымление на полигоне. Звонок прошел по 112. Оттуда вышли на пожарных. Наш оператор увидел по карточке. Сейчас будем уточнять, свяжемся с директором свалки, — рассказали в бердской ЕДДС.

Получить оперативный комментарий у ответственного за мусорный полигон Софьи Солопой «Курьер. Среда. Бердск» не удалось — ее телефон вне зоны доступа.

Примечательно, что воскресным вечером в Бердске прошел дождь. Он, конечно, не зальет пожар на мусорной свалке. Одна надежда на пожарных и сотрудников полигона ТБО. Иначе Бердск опять накроет едкий дым.

Последний серьезный пожар на бердской мусорной свалке зафиксирован 13 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда полигон горел более 15 часов. Сотрудники полигона твердых бытовых отходов сражались с огнем своими силами, присыпая его землей. Как говорила директор муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», курирующего полигон ТБО, Софья Солопова, машины МЧС с водой были бесполезны. Тлеющий мусор нужно присыпать землей, считает она.

Сложность заключается в том, что огонь уходит под землю, охватывая прессованные отходы. Мартовский пожар, предположительно возник из-за того, что вместе с мусором привезли тлеющие угли. Очаг возгорания локализовали быстро, но задымление сохранялось почти сутки.

В тот день Бердск окутала пелена, на улице стоял запах дыма. Автомобилисты сообщали, что дым заполонил окрестности до ТЦ «Колорлон», застилая участок федеральной трассы Р-256.