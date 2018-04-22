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Задавила насмерть пенсионерку 70-летняя автоледи без прав в Новосибирской области

Забуксовавший Nissan Wingroad пытались вытащить в одном из СНТ под Новосибирском. Двигаясь задним ходом, иномарка наехала на 77-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

22.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Задавила насмерть пенсионерку 70 летняя автоледи без прав в Новосибирской области

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Новосибирском

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили сегодня, 22 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 21 апреля, около полудня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод.

Двигающийся задним ходом Nissan Wingroad наехал на 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

-Предварительно установлено, что наезд произошел во время попытки вызволить забуксовавшую иномарку. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что находившаяся за рулем 70-летняя женщина не имела водительского удостоверения, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП продолжается доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Почему,почему всякую дрянь причиняющую горе людям,убивающую их,Вы норовите назвать автоЛеди,тогда любого педофила нужно называть супермен.В данной ситуации разберется следствие,возможно водитель не умела обращаться с застрявшей машиной и не смогла обеспечить безопасность окружающих…

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