Задавила насмерть пенсионерку 70-летняя автоледи без прав в Новосибирской области

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Почему,почему всякую дрянь причиняющую горе людям,убивающую их,Вы норовите назвать автоЛеди,тогда любого педофила нужно называть супермен.В данной ситуации разберется следствие,возможно водитель не умела обращаться с застрявшей машиной и не смогла обеспечить безопасность окружающих…
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