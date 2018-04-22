Задавила насмерть пенсионерку 70-летняя автоледи без прав в Новосибирской области

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили сегодня, 22 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 21 апреля, около полудня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод.

Двигающийся задним ходом Nissan Wingroad наехал на 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

-Предварительно установлено, что наезд произошел во время попытки вызволить забуксовавшую иномарку. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что находившаяся за рулем 70-летняя женщина не имела водительского удостоверения, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту ДТП продолжается доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.