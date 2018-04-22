КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комн квартиру
продам
продам
Продам 1-ю квартиру 8-983-302-302-5
Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Задавила насмерть пенсионерку 70-летняя автоледи без прав в Новосибирской области

Спасли троих детей на пожаре в общежитии сотрудники МЧС Бердска

Пожилой насильник снимал порно с 13-летней девочкой в Новосибирске

На субботник через неделю выйдет мэр Бердска

СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

Отстойник угнанных автомобилей нашли полицейские в Новосибирске

Погибла девочка во время субботнего урагана в Москве

Национализировать попавшие под санкции США компании могут в России

Украина не сможет вернуть Крым

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Почему никому нет дела до облика Бердска? Или «японский домик» под серпом и молотом

У нас, как видно по центральной улице (хотя бы ) архитектура города не работает.

22.04.2018 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Александра:

Добрый день! Хотелось бы поднять тему архитектурного наследия и хотя бы чуток слияния стиля, что вообще можно, а что нет. Практика в других городах такова, центральные банки улицы, здания, выполненные в определённом архитектурном ансамбле ( что не сомнения является неотъемлемой частью при согласовании вывески с архитектурой города) не должны уродовать его стиль. В данном случае мы наблюдаем «японский домик» под серпом и молотом ))) жажда денег за аренду снятого помещения? Или малодушие нашей администрации?
Согласование рекламы, например в г. Новосибирске, собственники здания желают паспорт, согласовывают главный вид фасада. В данном случае по правилам, должны быть объемные буквы на выносках, дабы не уродовать фасад здания. У нас,  как видно по центральной улице (хотя бы ) архитектура города не работает. Вывески друг на друге, нет единого стиля на фасадах наших торгушек. Отдельно заслуживают «аплодисментов» сданные с торца здания почты места под рекламные/ акционные баннера )))

Почему никому нет дела до облика Бердска? Или «японский домик» под серпом и молотом


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Закружит в танце на губернаторском балу–2018 активную молодёжь из Бердска Ущерб от пожаров в марте 2018 года в Бердске составил 835 тысяч рублей Горит после субботника мусорная свалка в Бердске

(7) Комментариев

  1. Гостья

    Я вчера как увидела это уродство, дар речи потеряла. Почему в администрации не сделали подобного заведения например?

    Thumb up 20 Thumb down 0

  2. Поросёнок Пётр

    Суши, ролы, почта, ювелирные изделия, красота *CRAZY*
    Выглядит конечно хмммм…несколько странновато, но понятно, здание было рассчитано на древнее и громоздкое оборудование связи и после пришествия 21 века, цифры и облаков,освободилось куча места, добро пожаловать дорогие арендаторы, центр города, самый смак, аренда наверное дикая, почта решила чутка заработать. Но, не сказал бы, что выглядит совсем уж трешово, как ГУМ например, который уродлив со всех сторон, с какой не посмотри. :-!

    Thumb up 11 Thumb down 5

  3. Аноним

    Ужас. Я в живую ещё не видел. И сначала подумал, что автор решила постебать архитектурный облик Бердска, и нарисовала в фотошопе возможный фасад одного из старейших зданий. Как все плохо. Просто нет слов.

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • Гость

      Там архитектор города должен целыми днями стоять на коленях и просить у прохожих прощения!
      «Д,б!!!» (С) :( :( :(
      Хотя что скажешь, если президент СССР горбачёв «пиццу» рекламировал… :-!

      Thumb up 7 Thumb down 0

  4. yuri sokolov

    Нашей администрации во главе с мэром не помешало бы съездить в Мариинск. Небольшой городок в Кемеровской области(500 км). Там они могут поучиться бережно относиться к истории города. Хотя, людям, не рожденным в Бердске и не собирающимся связывать свою жизнь с городом, это как видно, ни к чему.

    Thumb up 17 Thumb down 0

  5. Аноним

    Я ворон на фасадах и крышах не считаю, я по земле хожу.
    По Земле.
    Потому что тротуаров и дорог нет давно.
    А сушам-ролам я предпочитаю соленое сало и хрустящие огурчики.
    Даешь народу ТРОТУАРЫ И ДОРОГИ!
    (последний раз нормально строились тротуары как раз при серпе и молоте, а счас только оградки могильные)

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. Аноним

    а когда санлайт откроют в Бердске

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% на КГ Трапеза
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика