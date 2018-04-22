Почему никому нет дела до облика Бердска? Или «японский домик» под серпом и молотом

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Добрый день! Хотелось бы поднять тему архитектурного наследия и хотя бы чуток слияния стиля, что вообще можно, а что нет. Практика в других городах такова, центральные банки улицы, здания, выполненные в определённом архитектурном ансамбле ( что не сомнения является неотъемлемой частью при согласовании вывески с архитектурой города) не должны уродовать его стиль. В данном случае мы наблюдаем «японский домик» под серпом и молотом ))) жажда денег за аренду снятого помещения? Или малодушие нашей администрации?

Согласование рекламы, например в г. Новосибирске, собственники здания желают паспорт, согласовывают главный вид фасада. В данном случае по правилам, должны быть объемные буквы на выносках, дабы не уродовать фасад здания. У нас, как видно по центральной улице (хотя бы ) архитектура города не работает. Вывески друг на друге, нет единого стиля на фасадах наших торгушек. Отдельно заслуживают «аплодисментов» сданные с торца здания почты места под рекламные/ акционные баннера )))