Почему никому нет дела до облика Бердска? Или «японский домик» под серпом и молотом

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Я вчера как увидела это уродство, дар речи потеряла. Почему в администрации не сделали подобного заведения например?
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Суши, ролы, почта, ювелирные изделия, красота
Выглядит конечно хмммм…несколько странновато, но понятно, здание было рассчитано на древнее и громоздкое оборудование связи и после пришествия 21 века, цифры и облаков,освободилось куча места, добро пожаловать дорогие арендаторы, центр города, самый смак, аренда наверное дикая, почта решила чутка заработать. Но, не сказал бы, что выглядит совсем уж трешово, как ГУМ например, который уродлив со всех сторон, с какой не посмотри.
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Ужас. Я в живую ещё не видел. И сначала подумал, что автор решила постебать архитектурный облик Бердска, и нарисовала в фотошопе возможный фасад одного из старейших зданий. Как все плохо. Просто нет слов.
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Там архитектор города должен целыми днями стоять на коленях и просить у прохожих прощения!
«Д,б!!!» (С)
Хотя что скажешь, если президент СССР горбачёв «пиццу» рекламировал…
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Нашей администрации во главе с мэром не помешало бы съездить в Мариинск. Небольшой городок в Кемеровской области(500 км). Там они могут поучиться бережно относиться к истории города. Хотя, людям, не рожденным в Бердске и не собирающимся связывать свою жизнь с городом, это как видно, ни к чему.
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Я ворон на фасадах и крышах не считаю, я по земле хожу.
По Земле.
Потому что тротуаров и дорог нет давно.
А сушам-ролам я предпочитаю соленое сало и хрустящие огурчики.
Даешь народу ТРОТУАРЫ И ДОРОГИ!
(последний раз нормально строились тротуары как раз при серпе и молоте, а счас только оградки могильные)
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а когда санлайт откроют в Бердске
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