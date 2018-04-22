Спасли троих детей на пожаре в общежитии сотрудники МЧС Бердска

Пожарные защитили от огня и дыма жильцов общежития в Бердске. В ночь на 22 апреля из жилой пятиэтажки пожарные спасли троих детей. Их эвакуировали из подъезда в спасательных противодымных масках. Всего из дома во время пожара организованно вывели 16 человек. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в Бердске в доме 102 на улице Боровая поступило в оперативную службу МЧС в 2.37 в воскресенье. К месту вызова направили три единицы пожарной техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.

-В пятиэтажке на лестничной клетке между первым и вторым этажами горел пластиковый оконный блок, в подъезде сконцентрировался дым, особенно на верхних этажах. Сотрудники оперативно ликвидировали пожар и провели дымоудаление, — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Курение в постели стало причиной еще одного пожара в бердском общежитии, произошедшего в пятницу, 20 апреля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» около 6 часов утра полностью выгорела квартира на третьем этаже. Пожарным пришлось эвакуировать около 50 человек, в том числе детей. За медицинской помощью обратились два мальчика, надышавшиеся угарного газа.