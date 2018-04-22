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Что за строительство идет на территории воинской части?

Земля Минобороны, значит, воинская часть останется?

22.04.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Анатолий:
Что за строительство идет на территории воинской части? Земля Минобороны, значит, воинская часть останется? Или что-то не так?


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(3) Комментариев

  1. Житель Бердска

    А где строительство то ведут? Можно подробнее.

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  2. Ольга

    Строительство на территории части. За забором. Мне с балкона видно. Но что конкретно делают, непонятно. Тоже очень интересует.

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