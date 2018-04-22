Что за строительство идет на территории воинской части?

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А где строительство то ведут? Можно подробнее.
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Строительство на территории части. За забором. Мне с балкона видно. Но что конкретно делают, непонятно. Тоже очень интересует.
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Это нормально, все что делают военные — всегда непонятно (что бы сбить врага с толку)
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