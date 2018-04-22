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На субботник через неделю выйдет мэр Бердска

Евгений Шестернин из-за совещания пропустил массовую уборку города 21 апреля. Врио губернатора Андрей Травников наводил порядок на Михайловской набережной.

22.04.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Один комментарий

На субботник через неделю выйдет мэр Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин возглавил общегородской субботник в 2016 году

Около 1000 новосибирцев 21 апреля навели порядок на участке Михайловской набережной от метромоста до гостиницы Обь. В общегородском субботнике приняли министерства правительства региона и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Пользуясь случаем, руководитель региона поздравил коллег с днем местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля.

 

За считанные минуты мешки заполнили мусором, прошлогодними листьями и травой. Их с обочин и тротуаров Михайловской набережной вывезли грузовики.

Бердск 21 апреля тоже преобразился во время общегородского субботника. Но, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин в нем не участвовал. По информации из мэрии, Шестернин примет участие в городской уборке через неделю — 29 апреля (именно в этот день субботник официально завершится), поскольку в минувшую субботу он присутствовал на важном совещании.

Мэра Бердска заменили другие чиновники городской администрации, в том числе заместители главы. Они участвовали в уборке территорий в разных районах Бердска, внеся свою лепту в чистоту города.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    это будет продолжаться бесконечно,пока не будет культуры чистоты
    и использования бесплатного труда
    я лично болт ложил,я не собираюсь убирать за свиньями.
    кому нравится для PR чиновников- пожалуйста 8)

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