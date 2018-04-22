СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37погибших, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Напомним, ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

-Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60, — заявила Петренко в пятницу, 20 апреля.

Ранее сообщалось о 64 погибших, среди которых 41 ребенок, передавал «Курьер. Среда. Бердск». После трагедии СК задержал 7 человек, губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отставку.