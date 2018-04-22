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СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. И разрешили похоронить останки еще 37 погибших.

22.04.2018 Фото: МЧС Один комментарий

СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня

Пожар в ТЦ Кемерова стал национальной трагедией

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37погибших, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Напомним, ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

-Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60, — заявила Петренко в пятницу, 20 апреля.

Ранее сообщалось о 64 погибших, среди которых 41 ребенок, передавал «Курьер. Среда. Бердск». После трагедии СК задержал 7 человек, губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отставку.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    допустим,а почему активисты с митинга насчитали 64 человека в морге с пожара и составили список где около 70 пропавших без вести!
    СК в открытую уже чепуху несет :(

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