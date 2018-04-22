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Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

Экс-губернатор Кузбасса, спикер кемеровского Совета депутатов: «Не мое это. Я очень боюсь Бога. Говорю как перед иконой — нет моей вины». Переезжать в Москву он не планирует.(ВИДЕО)

22.04.2018 Фото: Александра Кряжева/РИА Новости 3 коммент.

Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

74-летний Аман Тулеев более 20 лет руководил Кузбассом

В интервью кемеровскому телеканалу ТВМ Аман Тулеев рассказал, что не будет принимать участие в выборах в кемеровский облсовет депутатов в сентябре и анонсировал свой скорый уход из политики.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи… Честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — сказал Тулеев, отвечая отрицательно на вопрос об участии в сентябрьских выборах в региональный облсовет.

Экс-губернатор Кемеровской области заявил, что не планирует больше оставаться депутатом, поскольку это «не его».

«Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это… Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт А, пункт Зю… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить», — говорит Тулеев.

Он также рассказал, что не хочет переходить на работу в Совет Федерации, поскольку не хочет переезжать в Москву. Тулеев также упомянул митинги против него, назвав их «заказными». И заявил, что сам попросил прокуратуру проверить его имущество, утверждая, что у него нет миллиардом, озер, лесов и другого, что якобы приписывают ему. Пока, говорит, из прокуратуры «ни ответа ни привета».

Видео youtube.com


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На субботник через неделю выйдет мэр Бердска СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

(3) Комментариев

  1. лол,что

    пусть еще забирает нашего «елбасы» :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Я очень боюсь Бога. Говорю как перед иконой — нет моей вины
    о да ,и мы все видели Бога и икону чинуши Тулеева — когда Тулеев сперва извинялся перед Путиным , а не перед народом…
    там еще ряд чиновников начали выражать сочувствие Путину за кемеровскую трагедию, мол, так подгадили грядущую инаугурацию …. :-!

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