Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

Экс-губернатор Кузбасса, спикер кемеровского Совета депутатов: «Не мое это. Я очень боюсь Бога. Говорю как перед иконой — нет моей вины». Переезжать в Москву он не планирует.(ВИДЕО)
22.04.2018Фото: Александра Кряжева/РИА Новости3 коммент.
74-летний Аман Тулеев более 20 лет руководил Кузбассом
В интервью кемеровскому телеканалу ТВМ Аман Тулеев рассказал, что не будет принимать участие в выборах в кемеровский облсовет депутатов в сентябре и анонсировал свой скорый уход из политики.
«Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи… Честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — сказал Тулеев, отвечая отрицательно на вопрос об участии в сентябрьских выборах в региональный облсовет.
Экс-губернатор Кемеровской области заявил, что не планирует больше оставаться депутатом, поскольку это «не его».
«Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это… Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт А, пункт Зю… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить», — говорит Тулеев.
Он также рассказал, что не хочет переходить на работу в Совет Федерации, поскольку не хочет переезжать в Москву. Тулеев также упомянул митинги против него, назвав их «заказными». И заявил, что сам попросил прокуратуру проверить его имущество, утверждая, что у него нет миллиардом, озер, лесов и другого, что якобы приписывают ему. Пока, говорит, из прокуратуры «ни ответа ни привета».
пусть еще забирает нашего «елбасы»
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«Я очень боюсь Бога. Говорю как перед иконой — нет моей вины
о да ,и мы все видели Бога и икону чинуши Тулеева — когда Тулеев сперва извинялся перед Путиным , а не перед народом…
там еще ряд чиновников начали выражать сочувствие Путину за кемеровскую трагедию, мол, так подгадили грядущую инаугурацию ….
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война ирокезов с деловарами.
за одобрение из больших вигвамов.
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