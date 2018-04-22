Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев

В интервью кемеровскому телеканалу ТВМ Аман Тулеев рассказал, что не будет принимать участие в выборах в кемеровский облсовет депутатов в сентябре и анонсировал свой скорый уход из политики.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи… Честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — сказал Тулеев, отвечая отрицательно на вопрос об участии в сентябрьских выборах в региональный облсовет.

Экс-губернатор Кемеровской области заявил, что не планирует больше оставаться депутатом, поскольку это «не его».

«Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это… Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт А, пункт Зю… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить», — говорит Тулеев.

Он также рассказал, что не хочет переходить на работу в Совет Федерации, поскольку не хочет переезжать в Москву. Тулеев также упомянул митинги против него, назвав их «заказными». И заявил, что сам попросил прокуратуру проверить его имущество, утверждая, что у него нет миллиардом, озер, лесов и другого, что якобы приписывают ему. Пока, говорит, из прокуратуры «ни ответа ни привета».

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