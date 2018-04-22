На субботник через неделю выйдет мэр Бердска
СК: 60 человек погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Скорый уход из политики анонсировал Аман Тулеев
Отстойник угнанных автомобилей нашли полицейские в Новосибирске
Погибла девочка во время субботнего урагана в Москве
Национализировать попавшие под санкции США компании могут в России
Украина не сможет вернуть Крым
Горят леса возле баз отдыха и детских лагерей в Искитимском районе
Погибли водитель мусоровоза и сидевший за рулем перевернувшейся Honda Civic на Бердском шоссе
Застраивать побережье Обского моря разрешили депутаты Бердска