Погибла девочка во время субботнего урагана в Москве

21 апреля во время урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На двух детей опрокинулись мусорные контейнеры. 13-летняя девочка скончалась в больнице, а у ее подруги медики диагностировали сотрясение мозга.

Кроме девочки во время шторма скончался мужчина. Его придавило строительным вагоном в Подмосковье.

Всего во время шторма пострадали 17 человек. 14 из них доставили в больницы. В Москве и Подмосковье повалены сотни деревьев, в некоторых районах отключился свет. Городские службы устраняют последствия природного катаклизма, передает РИА Новости.