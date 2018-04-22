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Погибла девочка во время субботнего урагана в Москве

При шторме пострадало 17 человек. Девочку-подростка насмерть придавило мосурным контейнером. На мужчину упал строительный вагон. Он тоже умер.(ВИДЕО)

22.04.2018 Фото: РИА Новости Нет комментариев

Погибла девочка во время субботнего урагана в Москве

Последствия урагана в Москве

21 апреля во время урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На двух детей опрокинулись мусорные контейнеры. 13-летняя девочка скончалась в больнице, а у ее подруги медики диагностировали сотрясение мозга.

Кроме девочки во время шторма скончался мужчина. Его придавило строительным вагоном в Подмосковье.

Всего во время шторма пострадали 17 человек. 14 из них доставили в больницы. В Москве и Подмосковье повалены сотни деревьев, в некоторых районах отключился свет. Городские службы устраняют последствия природного катаклизма, передает РИА Новости.


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