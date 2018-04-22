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Пожилой насильник снимал порно с 13-летней девочкой в Новосибирске

Первый раз педофил надругался над ребенком, когда ей было 11 лет. Почти через 3 года он неоднократно совершил с ней иные действия сексуального характера, сделал видеозапись ее тела и вновь изнасиловал.

22.04.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Пожилой насильник снимал порно с 13 летней девочкой в Новосибирске

Подозреваемый в изнасиловании не признал своей вины

Перед судом предстанет пожилой насильник, сообщили старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин в пятницу, 20 апреля. Заместителем областного прокурора Андреем Турбиным утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя Новосибирска.

Он обвиняется в изнасиловании, иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов ( п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ (2 эпизода), п. б ч.2 ст. 132 УК РФ (5 эпизодов), п. в ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Уголовное дело расследовано следователями регионального СКР. Обвиняемый, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, летом 2014 года изнасиловал 11-летнюю девочку.

Спустя почти 3 года мужчина неоднократно совершил с ней иные действия сексуального характера, сделал видеозапись ее тела и вновь изнасиловал, применяя физическое насилие.

Вину в содеянном насильник не признал. Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска.


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