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Хочу спросить у бердчан- может, кто-нибудь из вас или ваших знакомых хочет сдать дачу на лето?

Интересует меня не коттедж с сауной, а самая обычная дача, для посадки овощей, желательно с помещением, где можно переночевать. Порядок и уход гарантирую. Хотелось бы по направлению Водозабора. Заранее благодарю тех, кто откликнется.