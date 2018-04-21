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Кто-нибудь из вас или ваших знакомых хочет сдать дачу на лето?

Порядок и уход гарантирую. Хотелось бы по направлению Водозабора.

21.04.2018 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала горожанка:

Приветствую всех! В который раз жалею, что нет Форума для общения на этом сайте. Поэтому прошу тапками не закидывать за «новость»…
Хочу спросить у бердчан- может, кто-нибудь из вас или ваших знакомых хочет сдать дачу на лето?
Интересует меня не коттедж с сауной, а самая обычная дача, для посадки овощей, желательно с помещением, где можно переночевать. Порядок и уход гарантирую. Хотелось бы по направлению Водозабора. Заранее благодарю тех,  кто откликнется.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    За сколько готовы снять?

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  2. Аноним

    На вопрос редакции-конечно НУЖЕН!!! Могу припомнить не одну ситуацию, когда Жалела, что его нет- Посоветоваться о выборе врача, о том, в какие кружки и секции ходят детки, чтобы выбрать хорошего репетитора и еще много чего.

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  3. горожанка

    Уверена, найдутся комментаторы, которые будут кричать «захотела нахаляву!», так вот сразу им всем отвечу- если бы я не была стеснена в средствах, купила бы себе дачу, выбор огромный сейчас. И, уж поверьте, сажать овощи тоже собираюсь не от нечего делать, а потому что даже осенью на них цены кусаются… Надеюсь, понятно объяснила

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      В районе водозабора общество Ягодка.Но хотелось бы знать — в разумных размерах это сколько

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      • горожанка,

        Аноним, расскажите подробнее и предлагайте Вашу цену и Ваши условия.

        Thumb up 1 Thumb down 0

        • Аноним

          Небольшой кирпичный домик,недалеко от дороги.На участке все посадки-смородина,малинаj,облепиха,клубника,ирга,вишня.Вода каждый день,кроме понедельника.Хотелось бы 3500

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