Кто-нибудь из вас или ваших знакомых хочет сдать дачу на лето?

Украина не сможет вернуть Крым
Горят леса возле баз отдыха и детских лагерей в Искитимском районе
Погибли водитель мусоровоза и сидевший за рулем перевернувшейся Honda Civic на Бердском шоссе
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Турция забрала у США свой золотой запас
За сколько готовы снять?
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В пределах разумного, конечно. У Вас есть предложения?
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На вопрос редакции-конечно НУЖЕН!!! Могу припомнить не одну ситуацию, когда Жалела, что его нет- Посоветоваться о выборе врача, о том, в какие кружки и секции ходят детки, чтобы выбрать хорошего репетитора и еще много чего.
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Уверена, найдутся комментаторы, которые будут кричать «захотела нахаляву!», так вот сразу им всем отвечу- если бы я не была стеснена в средствах, купила бы себе дачу, выбор огромный сейчас. И, уж поверьте, сажать овощи тоже собираюсь не от нечего делать, а потому что даже осенью на них цены кусаются… Надеюсь, понятно объяснила
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В районе водозабора общество Ягодка.Но хотелось бы знать — в разумных размерах это сколько
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Аноним, расскажите подробнее и предлагайте Вашу цену и Ваши условия.
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Небольшой кирпичный домик,недалеко от дороги.На участке все посадки-смородина,малинаj,облепиха,клубника,ирга,вишня.Вода каждый день,кроме понедельника.Хотелось бы 3500
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