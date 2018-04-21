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Национализировать попавшие под санкции США компании могут в России

Правительство РФ не рассматривает национализацию «Русала», однако власти РФ готовы рассмотреть временную национализацию на символическую сумму, не исключает Силуанов.

21.04.2018 Фото: pixabay.com 2 коммент.

Национализировать попавшие под санкции США компании могут в России

Силуанов не исключил временную национализацию санкционных компаний

Правительство РФ не рассматривает национализацию «Русала», таких предложений от компании не было, однако власти РФ готовы рассмотреть временную национализацию на символическую сумму как вариант поддержки санкционных компаний, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

«Пока мы этого не рассматриваем. В части «Русала» таких предложений не получали от компании», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, идет ли речь о национализации «Русала».

«А в целом, как принцип поддержки (санкционных компаний — ред.) можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться с тем, чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление», — добавил он.

Отвечая на вопрос, должна ли это быть временная национализация, Силуанов сказал: «Мне казалось бы, да. Мы не должны огосударствливать экономику, поэтому на каком-то этапе не исключаю такую возможность».

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Отличная идея, прямо как в Венесуэле. :-D :-D
    Кто крайний за туалетной бумагой? :-D

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    • Человек

      Аноним —«кто крайний за туалетной бумагой?»
      Вы должны знать,даже обязаны знать,что история государств и мирового развития повторяется…
      Помните,как при В.И.Ленине,когда он ещё был жив,был и существовал НЭП/новая экономическая политика/.
      Тогда было и что покушать,и что купить.Позже,после смерти Ленина к власти пришёл Сталин и пошла социалистическая индустриализация всей страны…
      Вот похоже,Запад и ставит нас в такие условия…/делайте всё сами/.
      Прийдётся,ничего,прорвёмся.
      Китай вон жил в нищите,а сейчас обгоняет Америку,так что главное не падать духом/дорогу осилит идущий/.
      Человек —- *IN LOVE*

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