Национализировать попавшие под санкции США компании могут в России

Правительство РФ не рассматривает национализацию «Русала», таких предложений от компании не было, однако власти РФ готовы рассмотреть временную национализацию на символическую сумму как вариант поддержки санкционных компаний, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

«Пока мы этого не рассматриваем. В части «Русала» таких предложений не получали от компании», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, идет ли речь о национализации «Русала».

«А в целом, как принцип поддержки (санкционных компаний — ред.) можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться с тем, чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление», — добавил он.

Отвечая на вопрос, должна ли это быть временная национализация, Силуанов сказал: «Мне казалось бы, да. Мы не должны огосударствливать экономику, поэтому на каком-то этапе не исключаю такую возможность».