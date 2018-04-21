Украина не сможет вернуть Крым
Горят леса возле баз отдыха и детских лагерей в Искитимском районе
Погибли водитель мусоровоза и сидевший за рулем перевернувшейся Honda Civic на Бердском шоссе
Застраивать побережье Обского моря разрешили депутаты Бердска
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
38 млн рублей заплатит за льготы на электричках власть Новосибирской области
Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7-этажки камень в Бердске
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Турция забрала у США свой золотой запас