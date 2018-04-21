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Украина не сможет вернуть Крым

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в настоящее время украинские власти могут только ограничиваться политическими заявлениями.

21.04.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Украина не сможет вернуть Крым

Крым вошел в состав России в 2014 году

В нынешней ситуации Украина не сможет вернуть Крым. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет РИА Новости. 

По его словам, в настоящее время украинские власти могут только ограничиваться политическими заявлениями. «Если быть честными, сделать, к сожалению, не могут ничего. Кроме дипломатических демаршей и политических заявлений», — заявил Тука. Однако он считает, что «Крым и Донбасс вернутся в состав Украины».

Чиновник также заявил, что его ведомство собирает доказательства «незаконной» добычи ресурсов на полуострове.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».


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