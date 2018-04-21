Новость сверхдержавы: Милонов попросил ограничить производство одноразовых мангалов

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Новость из серии великие проблемы современности сверхдержавы:

Виталий Милонов попросил ограничить производство одноразовых мангалов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов написал письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой ограничить производство и продажу одноразовых мангалов, сообщают РИА «Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. В данной связи стоит отметить, что люди, отправляясь „на шашлыки“, каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления», — написал Милонов министру.

Еще одним поводом для запрещения депутат считает, что одноразовые приспособления отдыхающие оставляют прямо на природе.

«Такое положение вещей наносит огромный ущерб природе и окружающей среде. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы, фактически, убиваем природу вблизи городов», — акцентировал внимание политик.

Таким образом, Милонов уверен, если ограничение будет введено, это поможет россиянам более бережно относиться к природе и повысит уровень экологического поведения граждан.

Источник: Знак