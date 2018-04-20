Перенесена дата проведения музейных мероприятий!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалДорогие друзья, сообщаем, что в связи с проведением городского субботника, мероприятия музея, запланированные на 21 апреля — Открытие художественной выставки «Ветер перемен» Ю.В.Вергуновой и творческая встреча с А.И.Протасовым переносятся на 29 апреля.

29 апреля в 13:00 час. — творческая встреча с общественным деятелем, членом Союза писателей и Союза журналистов Алексеем Ивановичем Протасовым, автором более 30 книг и брошюр, двух сборников стихов, лауреатом международного журналистского конкурса и конкурса «Российские династии»,а в прошлом — горным инженером (арт-зал, ул.Спортивная, 11);

29 апреля в 16:00 час. — творческая встреча с автором картин, представленных на художественной выставки «Ветер перемен», Юлией Вергуновой ( г.Новосибирск) представлено 39 работ — живопись и графика. Ю.Вергунова в 33 года, будучи медицинской сестрой и мамой трех сыновей, круто изменила свою жизнь, воплотив в реальность мечту детства — стать художником, поступила в НОККИ, успешно его окончила и сегодня является художником за плечами у которого участие в выставках областного и международного уровня ( большой зал, ул.Спортивная,9)

Вход на мероприятия — свободный!