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Родителям нельзя отказываться от прививок своим детям!

С 22 по 29 апреля 2018 года в Российской Федерации планируется проведение Европейской недели иммунизации (ЕНИ).

20.04.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зинина Анна Викторовна, врач эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске:

С 22 по 29 апреля 2018 года в Российской Федерации планируется проведение Европейской недели иммунизации (ЕНИ).

Цель ежегодной компании – увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации в частности среди уязвимых групп населения.
Иммунизация широко признана одной их самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровью людей из всех существующих. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире.
Цель вакцинопрофилактики состоит не только в создании индивидуального иммунитета у каждого отдельно взятого человека, но и в формировании коллективного иммунитета к различным инфекциям. Плановая вакцинопрофилактика детей и взрослых предусматривает соблюдение определенных сроков и схем, совокупность которых составляет Национальный календарь прививок. Основными принципами иммунопрофилактики являются доступность, бесплатность, информированность, добровольность в одних случаях и обязательность – в других. К обязательным прививкам относятся прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
К сожалению, встречаются отказы родителей от прививок своим детям. Родители должны четко понимать, какую ответственность они берут на себя, отказывая своему ребенку в прививке, нарушая его право быть защищенным от инфекционных заболеваний.
Родители должны знать, что любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает.
Кроме обязательных прививок в нашем регионе рекомендуется вакцинация против клещевого энцефалита, особенно сторонникам активного отдыха: охотникам, любителям сбора грибов и ягод, дачникам.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А что там в больнице так воняет как в зоопарке ?
    Анализы что ли некому вылить или бережете вы их что ли .

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