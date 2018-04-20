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БЭМТ приглашает на 55-летний юбилей 21 апреля

21 апреля 2018 года — 55 лет БЭМТу.

20.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:
21 апреля 2018 года — 55 лет БЭМТу.

БЭМТ приглашает на 55 летний юбилей 21 апреля


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