Горят леса возле баз отдыха и детских лагерей в Искитимском районе

В Искитимском районе горят леса. Об этом вечером в пятницу, 20 апреля, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы. Они полагают, что слишком мало пожарной техники брошено на борьбу с огнем близ деревни Бурмистрово. Искитимские пожарные утверждают, что горит трава, а сил исплользуется достаточно, чтобы предотвратить распространение пожаров.

По сообщению Сергея Баулина, начальника пожарного отряда Искитимского района, леса вокруг детских лагерей и баз отдыха огнем пока не тронуты.

— Лес пока не горит, горит только трава. Как обычно, ситуацию усугубляет ветер.

На защите лесного фонда работают лесники, поэтому перехода на лесной массив не допущено. Но угроза, конечно, есть. На борьбу с огнем мобилизованы около десяти единиц техники. И не только искитимской, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Баулин.

Очаги замечены в районе детских лагерей «Солнечная поляна», «Балуш» и «Чкаловец».

Накануне начальник главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов поручил руководителям структурных подразделений взять на жесткий контроль ситуацию с природными возгораниями, совместно с местными властями активизировать работу по профилактике пожаров, выявлять, а также привлекать к ответственности поджигателей травы.

С помощью спутникового мониторинга за последние двое суток выявлены 18 термоточек, причиной которых стал неконтролируемый поджог травы. Патрульно-маневренные группы оперативно ликвидировали все возгорания, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Реагирование должно быть своевременным и достаточным со стороны органов местного самоуправления и пожарно-спасательных гарнизонов. Держите ситуацию на контроле и принимайте решительные меры по предупреждению несанкционированных поджогов травы и их оперативной ликвидации. Любое возгорание несет угрозу населенному пункту и жителям, поэтому необходимо назначать административные наказания в отношении виновных. Организуйте серьезную профилактическую и административную работу – начинайте сразу с этих мер, пока ситуация с пожарами не осложнилась, — поручил Орлов начальникам подразделений федеральной противопожарной службы и территориальных отделов надзорной деятельности.

В Новосибирской области усилили контроль за местностью. В рейды ежедневно начали выходить специальные группы, которые не только следят за обстановкой, но и привлекают к ответственности поджигателей травы. В состав групп входят сотрудники МЧС, полиции, специалисты муниципалитетов, лесоохраны, а также старосты населенных пунктов.

Спутниковый мониторинг 20 апреля зафиксировал резкий рост количества и площади термоточек. Чтобы остановить бесконтрольные палы травы, в самые проблемные районы направили беспилотную группировку, которая будет проводить разведку и максимально быстро выявлять поджигателей травы.

Принято решение передислоцировать беспилотные летательные аппараты в пять наиболее горимых районов Новосибирской области: Доволенский, Каргатский, Колыванский, Коченевский и Чулымский. Всего за сутки в регионе выявлено и ликвидировано 57 палов травы. Искитимский район пока не попал в «зону бедствия».

Беспилотники под управлением спасателей с высоты будут патрулировать территории, выявлять возгорания, вести фото – и видеофиксацию. При обнаружении возгорания будут приняты меры для быстрой ликвидации очага и привлечения к ответственности нарушителей пожарного законодательства.

При поимке с поличным на поджигателей составят протоколы об административной ответственности за неконтролируемые палы травы, которые создают опасность.