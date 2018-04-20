Застраивать побережье Обского моря разрешили депутаты Бердска

На сессии горсовета депутаты перевели земельные участки на побережье Обского моря в зону жилой застройки. Пока принимали решение, не обошлось без жарких споров. Так, депутат Николай Бауэр настаивал на том, что там необходим жилой дом, потому что без хозяина место просто «обрастает»мусором. При сильном ветре отходы, оставленные отдыхающими летят к соседям, в том числе и во двор Николая Бауэра.

Против принятия решения о переводе земель из зоны Р-4 в Ж-2 выступил депутат Сергей Белов. В своих доводах он почему-то сослался на Игоря Крутого, которому сейчас принадлежит резиденция Михаила Горбачева.

— А какие основания переводить под жилую застройку зону Р-4? Пусть она стоит в Р-4! Мы не видим оснований переводить. У нас в Бердске свалки переводим в леса, а леса в жилзастройку. Вы это делаете, чтобы бизнес поддержать? А нас не ставьте в такое положение. Я знаю, о чем я говорю. Ну и что, что эти участки находятся в собственности. У Крутого тоже бывшая резиденция Горбачева в собственности. Но он там не вырубает леса, — негодовал народный избранник.

Начальник отдела градостроительства мэрии Федор Каравайцев, который и внес инициативу по смене зоны, объяснил, что вокруг этой территории все земли находятся в категории Ж-2 — жилая застройка. Депутат Андрей Ковальский объяснил Белову, что категория Р-4 не ограничивает собственника в строительстве. И он может построить там, например, санаторий. Сейчас же хозяин земли просит разрешения просто построить дом.

С его мнением согласился Николай Бауэр, объяснив, что пока на этой земле никто не живет, там скапливается мусор, который оставляет отдыхающая там «неформальная молодежь».

— Там народ приходит, и кучи мусора… И когда ветер дует, все несет ко мне в ограду. Если там не жить, значит, там будет бардак. Ветер дует, и все банки-бутылки летят ко мне. Надо дать добро этому человеку!, — настаивал Бауэр.

В итоге, большинством депутатских голосов землю перевели в зону Ж-2, разрешив застраивать берег.