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Застраивать побережье Обского моря разрешили депутаты Бердска

На сессии горсовета спорили о разрешении на жилую застройку на берегу Обского моря. Если построить дом, мусор не будет лететь во дворы депутатов, аргументировали народные избранники.

20.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 12 коммент.

Застраивать побережье Обского моря разрешили депутаты Бердска

Депутат Николай Бауэр уверен, что у земли должен быть хозяин

На сессии горсовета депутаты перевели земельные участки на побережье Обского моря в зону жилой застройки. Пока принимали решение, не обошлось без жарких споров. Так, депутат Николай Бауэр настаивал на том, что там необходим жилой дом, потому что без хозяина место просто «обрастает»мусором. При сильном ветре отходы, оставленные отдыхающими летят к соседям, в том числе и во двор Николая Бауэра.

Против принятия решения о переводе земель из зоны Р-4 в Ж-2 выступил депутат Сергей Белов. В своих доводах он почему-то сослался на Игоря Крутого, которому сейчас принадлежит резиденция Михаила Горбачева.

— А какие основания переводить под жилую застройку зону Р-4? Пусть она стоит в Р-4! Мы не видим оснований переводить. У нас в Бердске свалки переводим в леса, а леса в жилзастройку. Вы это делаете, чтобы бизнес поддержать? А нас не ставьте в такое положение. Я знаю, о чем я говорю. Ну и что, что эти участки находятся в собственности. У Крутого тоже бывшая резиденция Горбачева в собственности. Но он там не вырубает леса, — негодовал народный избранник.

Начальник отдела градостроительства мэрии Федор Каравайцев, который и внес инициативу по смене зоны, объяснил, что вокруг этой территории все земли находятся в категории Ж-2 — жилая застройка. Депутат Андрей Ковальский объяснил Белову, что категория Р-4 не ограничивает собственника в строительстве. И он может построить там, например, санаторий. Сейчас же хозяин земли просит разрешения просто построить дом.

С его мнением согласился Николай Бауэр, объяснив, что пока на этой земле никто не живет, там скапливается мусор, который оставляет отдыхающая там «неформальная молодежь».

— Там народ приходит, и кучи мусора… И когда ветер дует, все несет ко мне в ограду. Если там не жить, значит, там будет бардак. Ветер дует, и все банки-бутылки летят ко мне. Надо дать добро этому человеку!, — настаивал Бауэр.

В итоге, большинством депутатских голосов землю перевели в зону Ж-2, разрешив застраивать берег.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Вот и вся сущность депутатов:пусть всем будет плохо,лишь бы ко мне мусор не летел!

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  2. лол,что

    депутаты у нас какие то стремные!
    и решения их вне закона 8)

    Thumb up 12 Thumb down 2

  3. Аноним

    Лесов и берегов уже не осталось. Элита не понимает, что отгородиться от окружающей действительности за высоким забором не получится. Отдельный коммунизм невозможен. А избранники народа в своём репертуаре. Впрочем они не избранники.

    Thumb up 12 Thumb down 3

  4. Гость

    Где посадки?
    В Горсовете половине депутатов месте на тройке в Матвеевке. И кто только таких вурдалаков выбирает?

    Thumb up 10 Thumb down 1

  5. Аноним

    ну и отдали бы эту землю под застройку многодетным или эта земля нужнее господам,которые уже в одежду приличную не влазят

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  6. Аноним

    «И он может построить там, например, санаторий» (с)
    ну, и зачем дело встало?

    Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Аноним

    собрание волков. Повестка дня — сохранение отары овец. Решение: Коли овцы нам нужны только как еда, оставим отару в нашей памяти! 8)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  8. Гость

    Свинство какое-то, конечно! Нормальное такое свинство! :(
    https://www.youtube.com/watch?v=_mYKRtHi7kE

    Thumb up 2 Thumb down 0

  9. Аноним

    Чета не поняла, где они отдали и кто Строить будет?

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  10. Аноним

    А че Супруну строить на побережье не даёте?

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