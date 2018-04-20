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38 млн рублей заплатит за льготы на электричках власть Новосибирской области

Льготы на проезд в электричках начнут действовать в регионе с 21 апреля. На летний период назначено 66 маршрутов пригородных поездов.

20.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

38 млн рублей заплатит за льготы на электричках власть Новосибирской области

Через Бердск проходят электрички в сторону Искитима и Черепанова

Жители Новосибирской области могут воспользоваться правом льготного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Сезонные льготы, по которым предоставляется скидка 50%, начнут действовать с 21 апреля, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что сезонные льготы предусмотрены для следующих категорий граждан: «Ветеран труда РФ», «Ветеран труда Новосибирской области». В этом году правительством региона из областного бюджета запланировано компенсировать АО «Экспресс-Пригород» за перевозки граждан данных льготных категорий 38,1 млн рублей. Круглогодичные льготы на проезд в пригородном пассажирском транспорте действуют без изменений.

В минтрансе региона сообщили, что постепенный переход движения электропоездов пригородного сообщения с зимнего на летнее расписание начался с 9 апреля. Для перевозок пассажиров в летний период всего будет назначено 22 маршрута пригородных поездов по будням (10 пар) и 44 маршрута по выходным (22 пары).

Полностью движение пригородных электропоездов на летнее расписание перейдет с 29 апреля. Размеры движения в летний период 2018 года составят 76 пар по будням и 73 пары по выходным.


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