Погибли водитель мусоровоза и сидевший за рулем перевернувшейся Honda Civic на Бердском шоссе

Два ДТП со смертельным исходом произошли за сутки на Бердском шоссе, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В четверг, 19 апреля, в 9 часов вечера 39-летний житель Советского района, управляя автомобилем Honda Civic, следовал по Бердскому шоссе и недалеко от улицы Казарма 23-й километр не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на обочину.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, рассказали в полицейском ведомстве. По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Днем 20 апреля на Бердском шоссе произошло столкновение грузовых автомобилей — мусоровоза МАЗа и КамАЗ, груженого строительными блоками. Оба большегруза двигались в сторону Новосибирска.

— Авария произошла в тот момент, когда водитель МАЗа начал маневр разворота из первой полосы. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, находившийся за рулем МАЗа, от полученных травм скончался на месте, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

61-летний водитель мусоровоза выпал из кабины и попал под колеса КамАЗа. Смерть наступила мгновенно. Водитель КамАЗа травмировал голову. Из-за ДТП после 14.00 было затруднено движение транспорта в районе остановки «Звездной», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, стоявшие в пробке.