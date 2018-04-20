Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7-этажки камень в Бердске

Сегодня, 20 апреля, с крыши дома №6 по ул. О. Кошевого в Бердске, на припаркованный возле 7-этажки легковой автомобиль упал (или был сброшен) камень. Он угодил в левый край лобового стекла. Ударом нанесен существенный урон, стекло нужно менять.

Владелица автомобиля Нина Гореева обеспокоена не столько нанесенным ущербом, сколько возможной опасностью нахождения машин на парковке возле дома. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о случившемся.

— Камень сверху прилетел, я успела его заметить. Самое страшное, что рядом с моей машиной, рядом с передней дверью, стоял мужчина, клиент соседней фирмы. По чистой случайности камень в него не попал. А буквально минут за 10 до этого сверху упал кусок кирпича. Вон пятно возле полицейской машины. Так далеко от дома камни отлетают явно не по ветру, — эмоционально воспроизвела события Нина.

Сразу же после происшествия пострадавшая автоледи вызвала полицию. Вместе с правоохранителями прибыли и сотрудники управляющей компании. Нина Гореева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что при осмотре в одном из подъездов обнаружили спиленный замок на двери, ведущей на крышу.

На вызов, помимо наряда полиции, прибыли участковый и дознаватель, они взяли у Нины Гореевой показания. Однако о написании заявления на возмещение ущерба речи идти не может — для этого сначала нужно найти виновных.

— Как только камень упал, я сразу же побежала на ту сторону дома. Чтобы, если кто из молодежи выйдет. ловить сразу же. Но из подъездов никто не вышел. Получается, это кто-то из жильцов развлекается, — предположила Гореева.

Примечательно, что, ударившись о стекло автомобиля, камень отскочил на газон, а не полетел на парковку. При менее удачном стечении обстоятельств дело могло получить гораздо более серьезный оборот.

По словам Нины, жильцы дома рассказывали, что на прошедшей неделе уже кто-то скидывал камни с крыши. Но это было на другой стороне дома, выходящей на детскую площадку. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.