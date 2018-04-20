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Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7-этажки камень в Бердске

Камень, сброшенный с крыши дома, угодил в лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля в полуметре от прохожего. Пострадавшая автоледи вызвала полицию.

20.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

На лобовое стекло упал камень с крыши дома

Сегодня, 20 апреля, с крыши дома №6 по ул. О. Кошевого в Бердске, на припаркованный возле 7-этажки легковой автомобиль упал (или был сброшен) камень. Он угодил в левый край лобового стекла. Ударом нанесен существенный урон, стекло нужно менять.

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

Разбитое стекло придется менять

Владелица автомобиля Нина Гореева обеспокоена не столько нанесенным ущербом, сколько возможной опасностью нахождения машин на парковке возле дома. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о случившемся.

— Камень сверху прилетел, я успела его заметить. Самое страшное, что рядом с моей машиной, рядом с передней дверью, стоял мужчина, клиент соседней фирмы. По чистой случайности камень в него не попал. А буквально минут за 10 до этого сверху упал кусок кирпича. Вон пятно возле полицейской машины. Так далеко от дома камни отлетают явно не по ветру, — эмоционально воспроизвела события Нина.

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

За 10 минут до событий кирпич упал там, где еще не было полиции

Сразу же после происшествия пострадавшая автоледи вызвала полицию. Вместе с правоохранителями прибыли и сотрудники управляющей компании. Нина Гореева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что при осмотре в одном из подъездов обнаружили спиленный замок на двери, ведущей на крышу.

На вызов, помимо наряда полиции, прибыли участковый и дознаватель, они взяли у Нины Гореевой показания. Однако о написании заявления на возмещение ущерба речи идти не может — для этого сначала нужно найти виновных.

— Как только камень упал, я сразу же побежала на ту сторону дома. Чтобы, если кто из молодежи выйдет. ловить сразу же. Но из подъездов никто не вышел. Получается, это кто-то из жильцов развлекается, — предположила Гореева.

Примечательно, что, ударившись о стекло автомобиля, камень отскочил на газон, а не полетел на парковку. При менее удачном стечении обстоятельств дело могло получить гораздо более серьезный оборот.

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

От удара о стекло камень отскочил на газон, а не на парковку

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

По словам Нины, жильцы дома рассказывали, что на прошедшей неделе уже кто-то скидывал камни с крыши. Но это было на другой стороне дома, выходящей на детскую площадку. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.

Разбил Mazda Demio упавший с крыши 7 этажки камень в Бердске

С крыши на автомобиль упал камень

 


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(2) Комментариев

  1. Зелёная

    Кругом какая-то неправильность и безысходность ;) .
    И парковки не по правилам — стройными или не стройными рядами перед (под) окнами домов, и люди озверелые (то ли от кружения во дворах в поисках пистончика для парковки, то ли от перегороженных пешеходных путей), и никакого удобства для существования.
    И «телега у нас поперёд лошади». По нормальным бы понятиям — сначала дороги и парковки, а потом уже поднятие автопрома и поголовное омашиновление ;) .
    Как вертеп какой-то =-O

    Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Аноним

    да достали вы уже своими автомобилями жильцов,паркуетесь в двух метрах от дома.Если бы авто было припарковано в 10 метрах,такого бы не случилось.А сегодня,кстати ,ветер

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