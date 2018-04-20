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Стеклоткань – инновационная технология для решения многих строительных проблем

Стеклоткань – само название говорит о сути материала.

20.04.2018 Нет комментариев

Стеклоткань – инновационная технология для решения многих строительных проблем Это современный инновационный тип полотна, который сплетен из стеклянных нитей. Производится материал на оборудовании подобном ткацкому станку, поэтому он очень похож на обычную ткань в рулонах. Нити стеклоткани могут быть разной плотности и толщины. При этом, несмотря на то, что это стекло, им характерна высокая гибкость, а также они не ломкие и не бьющиеся. После того как стекловолокно сошло со станка, оно подлежит пропитке специальным составом, который придает ткани дополнительную прочность и надежность адгезии с поверхностью.

Виды стеклоткани, сфера применения и особенности монтажа

Сегодня стеклоткань применяется в виде армирующего и конструкционного полотна, которое применимо при создании несущих и ненесущих конструкций. Например, она может применяться:

-в автомобилестроении для упрочнения автодеталей;

-в судостроении для упрочнения корпусов суден;

-в строительстве как материал для жесткой кровли, для придания прочности стенам и строительным конструкциям;

-в химической отрасли;

-в дорожных работах;

-при изготовлении разнообразной продукции и деталей, которым необходимо придать прочность конструкции и т.д.

На сегодняшний день существует разновидность стеклоткани, которая по сути и определяет сферу применения материала:

электроизоляционная – применяется в создании печатных плат, фольгированных материалов, в теплоизоляции труб, для строительства лодок, цистерн и т.д.;

конструкционные – нити данного полотна производятся из особого алюмоборосиликатного стекла. Такая ткань отличается высокой прочностью и применяется в машиностроении, судостроении;

ровинговая – для такого вида ткани характерны низкая растяжимость и повышенные антимагнитные свойства, коррозийная устойчивость;

базальтовая – устойчивая к резким перепадам температуры от -270 до +700, идеальный вариант для обеспечения конструкции огнезащитных, пожароустойчивых и изоляционных свойств. Нашли свое применение в строительстве домов и промышленных объектов;

кремнезниные – самая устойчивая стеклоткань к любым воздействиям. Влагостойкая, устойчивая к высоким температурам до +1000 градусов, устойчивая к радиации и т.д.

Что касается монтажа, то учитывая то, что стеклоткань – это рулонный материал, то сложностей с монтажом не возникает. Однако следует учитывать, что укладка ткани предназначена на жесткую поверхность. Фиксируется материал специальными скобами или прорезиненными лентами, или проволочными кольцами. Монтируется спирально или отдельными полотнами.

Стеклоткань – инновационная технология для решения многих строительных проблемПреимущественные особенности стеклоткани

Хочется отметить, что все виды стеклоткани имеют свои особенности и сферы применение. При этом в целом материал обладает такими объединяющими характеристиками:

-высокая прочность и надежность материала;

-жаропрочность, пожароустойчивость и негорючесть;

-небольшая масса;

-стойкость к влаге и агрессивным средам;

-стойкость к коррозии;

-высокие диэлектрические показатели;

-полностью экологически безопасный материал.


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